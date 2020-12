Unos 350 vehículos salen a las calles de Palma en protesta contra la Ley Celaá

PALMA DE MALLORCA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 350 vehículos, con una media de dos y tres personas a bordo, según las primeras estimaciones de la Policía, facilitadas a través de Delegación del Gobierno en Baleares, han salido a las calles de Palma este sábado en protesta contra la Ley Celaá.

La marcha, organizada por Schola Libera en Baleares, y enmarcada dentro de las protestas organizadas por la Plataforma Más Plurales en otros puntos de España, ha salido a las 10.30 horas desde el Polígono de Levante y ha transcurrido en un circuito cerrado, por la zona de Avenidas, Paseo Mallorca, Jaime III, El Borne, Paseo Marítimo y, de nuevo, Avenidas.

Para el secretario general de Federación Enseñanza USO Baleares, Ismael Serrano, la manifestación de este sábado está justificado porque "la nueva Ley Celaá afecta a 4.000 puestos de trabajo de la escuela concertada ordinaria, a alrededor de 1.000 en educación especial y a unos 200 profesores de religión en la escuela pública".

"Si no hay demanda por parte de los padres que llevan sus hijos a centros educativos concertados y especiales, no habrá oferta de trabajo, produciéndose un trasvase hacia la pública. Si bien no es una lucha entre una modalidad u otra de enseñanza sino un tema de libertad, que cada uno pueda elegir", ha destacado.

Por su parte, la secretaria general de Escuela Católica, Llucia Salleras, ha advertido que la Ley Celaá "pone en peligro la escuela concertada y la especial".

"Queremos volver a la senda del diálogo y el consenso porque puede haber una convivencia pacífica entre los dos modelos de enseñanza en Baleares actualmente pero queremos que esto siga siendo así hoy y siempre, con independencia de quien gobierne", ha hecho hincapié.

Finalmente, el presidente de CECE-IB, Ventura Blanch, ha puesto en valor que la educación especial es "muy importante" en esta comunidad autónoma, señalando que "aunque hay niños que se pueden incorporar a la ordinaria, otros no".

Por ello, ha concluido "este sábado se ha salido a la calle a pedir una ley que perdure en el tiempo porque el futuro del país depende de la educación".

PRESENCIA DE POLÍTICOS

En la manifestación convocada por Schola Libera, bajo el lema 'Stop Ley Celaá' también ha habido presencia de políticos del Partido Popular y Vox.

Concretamente, se ha podido ver al presidente de los 'populares' en Baleares, Gabriel Company, acompañado de la diputada por las Islas en el Congreso Marga Prohens, la diputada en el Parlament Maria Núria Riera y el portavoz del PP en el Consell, Llorenç Galmés, entre otros miembros del partido.

También ha estado presente en la manifestación el portavoz del Grupo Vox en la Cámara Autonómica balear, Jorge Campos, junto a otros miembros de la formación.