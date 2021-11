Unos 50 interinos se manifiestan contra la aprobación del borrador de convocatoria de oposiciones docentes de Baleares

Un grupo de personas entra al hall del edificio de la Conselleria de Educación y Formación Profesional

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de unos 50 interinos y temporales, según cifras de la Coordinadora, se han manifestado este lunes, a las 09.30 horas, ante la Conselleria de Educación y Formación Profesional, en contra de la aprobación del borrador de la convocatoria de pruebas selectivas de profesores y maestros de Baleares.

Según ha informado la miembro y portavoz de la Coordinadora de Interinos y Temporales de Baleares --SINTTA, CGT, ATAP y SIDIB--, Maria José Lorente, este lunes en declaraciones a los medios, "esta jornada unas 50 personas se han manifestado frente a Educación, como protesta por el anuncio de la Conselleria, de sacar a oposición 1.408 plazas, sin esperar a la aprobación del RDL 14/2021 que actualmente se está tramitando como ley en el Congreso de los Diputados".

Para Lorente, convocar ahora las 1.408 plazas a oposición supone "vulnerar la normativa europea". Y es que, tal y como ha recordado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia del 19 de marzo del pasado año 2020, ya dictaminó que "está no es una medida sancionadora para la Administración empleadora ni beneficiosa para los trabajadores de los que se ha abusado".

Ante esta situación, desde el colectivo de trabajadores afectado se ha exigido anular los procesos selectivos o bien excluir las plazas afectadas por el abuso de la contratación temporal de las ofertas públicas.

En este sentido, ha celebrado que "algunas administraciones, como la Diputación de Sevilla, ya han anulado los procesos selectivos en curso, a la espera de la aprobación definitiva de la ley". Al mismo tiempo, sin embargo, ha censurado que "Baleares acelera los trámites para cesar cuantos más trabajadores públicos mejor".

"Este verano el ayuntamiento de Palma convocó todos los procesos selectivos que tenía pendientes. Aún no hace ni un mes, se convocó un concurso de traslados en Servicios Generales, de casi 2.000 plazas, y ahora con la aprobación de las bases de la OPE de 1.408 plazas en educación", ha apuntado asimismo.

Por este motivo, ha vuelto a exigir el aplazamiento de todos los procesos selectivos en Baleares. Y es que, ha hecho hincapié, "todo proceso aprobado con anterioridad a la aprobación de la RDL 14/2021 no incluirá aquellas medidas que se articulen para el colectivo y provocará el cese de miles de trabajadores en fraude para los que las soluciones llegarán tarde".

Solo en el sector educativo en Baleares, ha precisado Lorente, "se calcula que hay un 40% de plantilla temporal, de la que entre un 70 y un 80 por ciento se encuentran en abuso". Estas son cifras estimadas porque, como ha recordado, "la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, tiene pendiente desde el mes de septiembre, publicar el informe que determina las plazas en abuso que hay en las administraciones de las Islas".

Finalmente, desde la Coordinadora se ha solicitado al conseller de Educación y FP, Martí March, y a la directora general de personal docente, Rafaela Sánchez, una reunión de urgencia para tratar este tema.

"Existen instrumentos legales para salvaguardar los derechos de trabajadores en fraude, que se deberían aplicar, o de lo contrario, podrían derivarse responsabilidades penales, como ya se han iniciado en otras administraciones", ha dicho Lorente, quien ha añadido que "en la Administración, tal y como en la empresa privada, los derechos laborales son de las personas que han estado contratadas en fraude de ley, no de las plazas, y la única solución válida para ellas pasa por la estabilización en sus empleos".

LOS INTERINOS ENTRAN HASTA EL HALL DEL EDIFICIO DE LA CONSELLERIA

Al final de la manifestación, un grupo de interinos y temporales han entrado hasta el hall de la Conselleria de Educación y Formación Profesional.

"Agentes de Policía Nacional, que se encontraban presentes en la zona, porque los manifestantes habían pedido permiso a Delegación del Gobierno, y la seguridad privada del edificio nos han pedido que nos marchásemos y eso es lo que hemos hecho", ha explicado Lorente.

Fuentes de la Policía Nacional, por su parte, han apuntado que "no ha habido desalojo". "Los manifestantes han entrado hasta el hall del edificio de la Conselleria, se les ha indicado que no tenían permiso para estar allí e, inmediatamente, se han situado en el espacio que se les había habilitado para su manifestación. No se han producido incidentes", han precisado.