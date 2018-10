El abogado Vicente Campaner asegura que no presionó a 'El Ico' y que este "le ha traicionado"

Publicado 02/03/2018 14:06:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado Vicente 'Coco' Campaner ha asegurado este viernes que él no presionó a Francisco Fernández Cortés, 'El Ico', y que este le ha "traicionado" con la declaración que ha realizado ante el juzgado en la que ha ratificado las acusaciones hechas durante la instrucción de la macrocausa de corrupción policial, conocida como 'caso Sancus/Cursach'.

A través de sus redes sociales, Campaner ha asegurado que no le extraña que este haya actuado así porque "el sistema lo ha preparado exactamente para que no se atreviera a hacerlo".

Además, ha censurado que no se le haya dejado estar presente en la declaración de este viernes cuando iba en sustitución de otro abogado personado en la causa y que "han dejado" a 'El Ico' "con el mismo fiscal al que va a incriminar".

"Si no era suficiente con todo lo que han hecho, hoy a la justicia balear le ha parecido idóneo que fuera como representante del Ministerio Fiscal el mismo fiscal al que la Fiscalía de Madrid ordenó apartarlo de la causa" y al que 'El Ico' "va a incriminar", ha criticado.

Asimismo, Campaner ha publicado un breve audio en el que se puede escuchar como 'El Ico' le explica que si él va y dice que es el "hijo de 'La Paca'" y que quiere "retractarse", le caen "20.000 querellas por detrás".

Además, el abogado relata que él no le presionó, sino que fue 'El Ico' quien fue a él y que ahí le confesó que "Cursach nunca le había mandado a rumanos a amenazarle", que "fue la directora de prisión" quien le pidió que "fuera a refugio por seguridad y él les gritaba que no". "Es más, me reconoció que fue él quien amenazó a Tolo Cursach cuando lo vio en la cárcel", ha señalado.

Tras esto, explica Campaner, 'El Ico' le habría confesado que "él solo ha señalado a cuatro policías" y "que no entendía muchas cosas de las que veía" y quedaron "de acuerdo en que confesaría que había mentido".

En contra, en su declaración de este viernes, 'El Ico', ha ratificado sus acusaciones realizadas durante la instrucción y ha afirmado que estas fueron llevadas a cabo de manera "libre" y "voluntaria".

Ante las preguntas del Ministerio Fiscal -el resto de presentes no ha formulado-, ha manifestado que "nunca" había declarado durante los interrogatorios de la instrucción sin secretario judicial y que en algunas ocasiones había estado la médico forense para certificar que no se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Asimismo, a su salida de los juzgados, ha dicho: "Me reafirmo en todas mis denuncias". A esto, ha acusado a Campaner de querer buscarle "la ruina".

En concreto, las declaraciones llevadas a cabo por 'El Ico' hacen referencia a extorsiones por parte de policías locales con las que le exigirían dinero a cambio de no clausurarle el local que tenía en la zona de Gomila (Palma), entre otras.