Abogados Cristianos presenta acciones judiciales para impedir el derribo del derribo de Cristo Rey de Sant Salvador

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abogados Cristianos ha presentado una reclamación administrativa ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Consell de Mallorca para impedir el derribo del monumento de Cristo Rey de Sant Salvador, situado en el municipio de Felanitx.

Así han informado después de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática admitiera a trámite una solicitud impulsada por particulares y el colectivo Memòria de Mallorca para incluir la escultura en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática, una iniciativa que podría desembocar en su retirada o demolición.

La organización ha explicado este miércoles en un comunicado que también iniciarán acciones judiciales para garantizar su conservación y evitar su retirada o demolición.

El monumento, ha detallado la entidad, fue inaugurado el 1 de julio de 1934, durante la Segunda República, más de dos años antes del comienzo de la Guerra Civil, y se encuentra en terrenos de titularidad privada pertenecientes al Obispado de Mallorca.

En este sentido, señalan que el monumento "ni siquiera fue incluido en el censo oficial de símbolos contrarios a la memoria democrática" elaborado por el Govern en 2019.

Abogados Cristianos solicita a las administraciones competentes que "se opongan a cualquier medida de retirada" y que acuerden la suspensión cautelar de cualquier resolución, licencia u orden que permita su demolición, traslado, alteración o desmantelamiento.

Asimismo, reclaman al Consell que inicie formalmente el expediente para declarar el monumento Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, o subsidiariamente Bien Catalogado, "con el objetivo de garantizar su protección patrimonial".

La fundación advierte de que, si las administraciones "no garantizan la conservación de la imagen", acudirán a la vía judicial y solicitarán las medidas cautelares que resulten procedentes para impedir "cualquier actuación que pueda causar daños irreversibles al monumento".

Abogados Cristianos sostiene que la demolición de esta imagen religiosa supondría "un daño irreversible" al patrimonio histórico, artístico y religioso de Mallorca.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha señalado que "se quieren borrar hasta las imágenes de Cristo, aunque sean anteriores a la Guerra Civil" y ha indicado que "esto no es memoria democrática, es cristianofobia". "No vamos a permitir que destruyan nuestro patrimonio cristiano utilizando la memoria democrática como excusa. Si es necesario, llegaremos hasta los tribunales para defender este Cristo", ha concluido.