Acepta 30 años de cárcel por asesinar a su expareja, aunque dice que "solo quería marcarla"

Actualizado 14/10/2019 13:56:55 CET

Juicio a un hombre por quemar viva a su expareja e intentar matar a su bebé. - EUROPA PRESS

También se le imputa un delito de incendio con daño para las personas por las quemaduras que sufrió el bebé de ambos

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre que asesinó a su expareja, quemándola viva en Alcúdia (Mallorca) ha aceptado una pena de 30 años y ocho meses de cárcel. A pesar de haber admitido los hechos, durante su declaración ha asegurado que su intención no era matarla: "Solo quería marcarla".

Ante el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares, se ha llegado a un acuerdo de conformidad por lo que se ha reducido la pena inicial que solicitaba la Fiscalía al autor confeso de los hechos, C.P.F., que era de 39 años de cárcel. Se le imputan un delito de asesinato con alevosía (20 años de cárcel), otro de incendio con peligro para las personas (10 años) y otro de lesiones en el ámbito familiar (ocho meses).

En el suceso, el hijo de 22 meses que ambos tenían sufrió quemaduras que afectaron a menos del 10 por ciento de su cuerpo, así como contusiones. Inicialmente, por esto, se le imputaba un delito de intento de asesinato pero se le ha cambiado por uno de incendio con riesgo para las personas. El delito de lesiones se mantiene.

Las penas pecuniarias y las indemnizaciones no se han visto modificadas y se quedan en un total de 201.770. De esta cantidad, 99.990 son para su hijo; 44.000 euros para cada uno de los padres de su expareja y 13.780 para las propietarias de la vivienda por los desperfectos en la misma provocados por el incendio.

Durante su declaración ante la Sala, el hombre ha señalado que "solo iba con intención de marcarla" y que "no quería matarla". "Se me fue de las manos, yo no quería llegar a ese extremo", ha dicho antes de pedir disculpas y decir que no podía asimilar que su hijo "creciera en brazos de otros".

Preguntado por el abogado de la defensa por el acuerdo al que ha llegado mediante el que se confiesa culpable de un delito de asesinato, el hombre ha señalado que lo ha firmado "aunque no pone la verdad" porque "ella no está aquí" y, tras esto, ha vuelvo a pedir perdón porque su hijo vaya a crecer sin su madre.

También ha dicho que es alcohólico y que se había estado emborrachado y drogando antes del crimen.