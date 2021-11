El hombre juzgado por abusar sexualmente de su hijo menor de edad en Menorca niega la acusación

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha negado este lunes ante un Tribunal haber abusado sexualmente de su hijo menor de edad en Menorca, acusación por la que la Fiscalía pide una condena de 12 años de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará entre este lunes y el jueves al hombre. En la primera sesión del juicio, la Sala ha optado por no hacer declarar al menor nuevamente, sino que se ha reproducido la entrevista que mantuvo con técnicos de servicios sociales, en la que contaba los hechos.

En la entrevista, tras un rato de preguntas triviales para generar confianza con el niño, finalmente éste relata con dificultad que su padre le obligaba a practicarle felaciones en su habitación de casa, y que le dijo que era un secreto y que no debía contarlo a nadie.

Según el niño, esto ocurrió unas cinco veces, no había nadie más presente y su padre no le forzaba físicamente, pero él intuía que tenía que obedecer.

El niño era consciente de que lo que había ocurrido no estaba bien y de que si lo contaba podía perjudicar a su padre. Ése fue uno de los motivos por los que no lo contó a su madre, además de que tenía miedo de que no le creyese.

Posteriormente se ha procedido a la declaración del padre, que ha negado la acusación.

La Fiscalía pide, además de la pena de cárcel, una orden de alejamiento en favor de la víctima durante 15 años, así como una indemnización de 50.000 euros.

Asimismo, solicita retirarle la patria potestad e inhabilitarle para cualquier actividad que conlleve contacto regular y directo con menores. Finalmente, plantea una medida de libertad vigilada con obligación de participar en programas de educación sexual.