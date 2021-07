Alaior y Ferreries son los primeros municipios de Menorca adheridos al proyecto 'Emblemàtics Balears'.

MENORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alaior y Ferreries son los primeros municipios de Menorca que se han adherido al proyecto 'Emblemàtics Balears', de manera que la isla cuenta con 13 establecimientos que han sido reconocidos este viernes por el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, quien ha entregado a los comercios una placa para instalar en la fachada que los distingue como establecimientos emblemáticos de Baleares.

Además, el vicepresidente ha presentado la web www.emblematicsbalears.es, que recoge toda la información de los comercios catalogados y que será la herramienta a través de la cual se promocionará el tejido comercial tradicional.

El acto, que se ha celebrado en el Recinto Ferial de Maó, ha contado con la presencia del director general de Comercio, Miquel Piñol; el conseller de Economía y Territorio del Consell Insular de Menorca, Josep Pastrana; la directora gerente del IDI, Mariona Luís; el alcalde de Alaior, José Luis Benejam; la alcaldesa de Ferreries, Joana Febrer, y representantes de los comercios de Alaior y Ferreries.

El proyecto 'Emblemàtics Balears', que ya cuenta con 102 establecimientos comerciales de 14 municipios del archipiélago, nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios.

Yllanes ha manifestado que "el objetivo es fomentar e impulsar los pequeños establecimientos comerciales de toda la vida, aquellos pequeños comercios con historia, las tiendas arraigadas a nuestros barrios y pueblos".

Además, ha añadido que "es un proyecto que quiere ser un reconocimiento a la cultura de Menorca y a estos establecimientos tradicionales que contribuyen a la singularidad de los pueblos y, en definitiva, de toda la sociedad".

"La historia de un pueblo se puede explicar también a través de sus comercios y, sobre todo, a partir de las personas que están al frente, como las familias que han mantenido el negocio hasta la actualidad", ha dicho el vicepresidente, quien ha añadido que "la identificación y visibilidad de estos establecimientos también tiene un impacto sobre el conjunto del tejido comercial de la zona, y favorece el conjunto del comercio de proximidad de los municipios".

El Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI), entidad dependiente de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, y responsable del proyecto junto con la Dirección General de Comercio, ha editado un manual para que sean los mismos ayuntamientos los que identifiquen los negocios que cumplen los requisitos para ser emblemáticos.

De hecho, se han establecido una serie de categorías para unificar los criterios entre todos los participantes en el proyecto. Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un oficio o producto singular), con historia (con más de 50 años de vida), y con patrimonio (con elementos arquitectónicos destacados). Los establecimientos que cumplen estas tres categorías son emblemáticos.

Los establecimientos de Alaior adheridos a Emblemàtics son Can Candu, Can Dineru, Cas Sabater Pagès, Pastisseria Can Sintes y San Crispín. Por su parte, Ferreries ha catalogado a Can na Genera, Can Doblas, Carnisseria Barber, Cas Sastre Cardona, Cas Xifoner, Mobles Allès, Núria Deyà Joieria Artesana, y Pastisseria Artesana Lluís Febrer.