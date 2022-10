Alice Weber será la candidata de MÉS a la alcaldía de Inca

La portavoz de MÉS per Inca en el Ayuntamiento y coordinadora de la agrupación volverá a liderar la lista a las municipales de 2023

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de MÉS per Inca en el Ayuntamiento y coordinadora de la agrupación será la candidata de la formación ecosoberanista en las elecciones municipales del próximo mes de mayo de 2023.

Según ha informado MÉS per Mallorca en nota de prensa, la asamblea abierta de MÉS per Inca, celebrada este sábado en el Claustro de Sant Domingo, ha elegido a Alice Weber como cabeza de lista para las próximas elecciones municipales de mayo 2023.

Durante el encuentro, Weber ha defendido que "MÉS per Inca ha sido una pieza clave en el gobierno local como garantía de progresismo" y ha destacado "la fuerza de la ilusión por seguir impulsando las propuestas de una izquierda soberanista imprescindible para Inca".

La actual portavoz de MÉS per Inca en el Ayuntamiento asumió el liderazgo del partido en 2014. Durante estos años ha encabezado las áreas de cultura, memoria democrática, normalización lingüística, educación y formación.

Durante la asamblea, celebrada este sábado, los miembros del grupo municipal también han rendido cuentas de la gestión en las áreas de gobierno del Ayuntamiento de Inca. En este sentido, se ha destacado el trabajo realizado al frente del Centro de Formación de Inca, creando oportunidades laborales y formativas, la consolidación del Área de Cultura, como "referente" de una oferta cultural "inclusiva" y "participativa", y las iniciativas medioambientales impulsadas en el municipio.

Por su parte, el coordinador general y candidato de MÉS per Mallorca a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, ha puesto en valor la labor de Weber y de MÉS per Inca, llevada a cabo en el ayuntamiento, al tiempo que ha apuntado que "la fuerza y el empuje de MÉS per Mallorca son sus candidatos en los municipios de la isla que, junto con toda la gente que conforma las agrupaciones, son el motor que mueve la formación y que hará aumentar el número de alcaldías ecosoberanistas a partir de mayo de 2023".

Al acto también han asistido el secretario general de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, la portavoz ecosoberanista Marta Carrió, la diputada Joana Aina Campomar, además de representantes de las agrupaciones locales de Sa Pobla, Alaró, Búger, Binissalem y Palma que han querido acompañar a Weber durante su elección como cabeza de lista.