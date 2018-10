Alrededor de un centenar de sanitarios se concentra frente al Hospital de Ibiza en contra del decreto del catalán

Publicado 22/02/2018 11:54:49 CET

IBIZA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de sanitarios ha participado este jueves en la concentración convocada en el Hospital de Ibiza por el Sindicato Médico de Baleares y el CSIF en contra del decreto del catalán en la sanidad pública de Baleares. Además, unas 25 personas se han concentrado frente al centro de salud de Sant Antoni.

Con el lema 'No al decreto de catalán. Mérito: Sí. Requisito: No. ¡Hazte oír!', desde Simebal han asegurado que "posiblemente" organicen más protestas en el futuro "si no rectifican".

"Estamos muy contentos con la participación. Nos hemos sentido arropados porque era una hora difícil, cuando estamos en pleno momento de trabajo. Los que han podido, han venido a apoyarnos", han explicado desde el sindicato.

El delegado de Simebal en Ibiza, Carlos Rodríguez, ha aprovechado para volver a pedir al Govern "que, así como en otras cuestiones han sabido rectificar algunas pérdidas que habían sufrido los trabajadores, en este caso no podemos aplaudirles porque creemos que se están equivocando en esta política de restricción de que los trabajadores sanitarios puedan venir a la isla".

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez aseguró este lunes que quieren "que la sanidad pública en Ibiza sea de la máxima calidad y para eso necesitamos que no haya barreras o muros y que cualquier médico español o europeo pueda venir aquí sin más problemas".

Simebal confió en que el Govern "rectifique, tenga sentido común y se dé cuenta de que estamos en España y no podemos limitar la llegada de médicos con un título homologado".