Álvaro Gijón: "A medida que el caso se fue inflando sobre mentiras, se fueron obsesionando"

Publicado 17/01/2020 10:08:24 CET

Gijón no volverá a la política y presentará un recurso para que el caso no se cierre en falso

PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El excargo del PP, Álvaro Gijón, ha asegurado este viernes que los últimos años a nivel judicial han sido "esperpéntico" y ha relatado que a medida que el caso ORA --que acaba de ser archivado-- "se fue inflando sobre mentiras", los instructores "se fueron obsesionando".

En una entrevista concedida en 'Al Dia IB3' recogida por Europa Press, Gijón, que fue regidor y diputado del PP, cree que el juez que se encargó del caso, Manuel Penalva, "no tenía motivos personales contra él" pero que tanto él como el fiscal Miguel Ángel Subirán tenían "la necesidad de que el caso tuviera una repercusión judicial efectiva y para eso Cursach, Rodriguez o yo teníamos que caer".

En este sentido, ha recalcado que "nunca" ha visto a Bartolomé Cursach. "No he tenido relación ni directa ni indirecta", ha dicho. Así, ha señalado que las "formas de la instrucción" estuvieron "lejos de ser normal". Tal como ha expresado, "en mi caso fue bastante llamativo: yo me iba enterando del secreto de sumario porque había entrevistas o filtraciones en los medios y no tenía acceso a los sumarios hasta meses después".

Asimismo, ha dicho que el "trato personal con Penalva siempre fue bueno" y que Subirán nunca le entrevistó. También ha dicho que cuando él se presentó a declarar de manera voluntaria no le quisieron entrevistar. "No había la mínima intención de saber la verdad", ha resumido.

Además, ha dicho que la instrucción "se hizo mal"; "la policía falló, la fiscalía falló", ya que "se abusó de la figura de testigo protegido, del secreto de sumario", y "fallaron los medios de comunicación", que dieron "datos no contrastados y contribuyeron a inflar la situación de descontrol". "Creo que se debería hacer algún tipo de reflexión", ha expresado.

En este sentido, "tanto policías como funcionarios han sido detenidos sin necesidad" y ha manifestado que la instrucción "se debería haber puesto en duda". "Se debe investigar pero no se puede culpabilizar desde el primer día", ha remarcado.

Por otro lado, ha dicho que presentará un recurso ante al archivo porque quiere que "el caso no se cierre en falso". En concreto, el Juzgado de Instrucción 12 ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo del 'caso ORA', que le investigaba a él y a José María Rodríguez por amañar el concurso para la adjudicación del control de la ORA a favor de la empresa ROIG, ya que "no hay suficiente prueba de cargo".

Gijón también ha asegurado que "la etapa política está cerrada y que no tiene "intención de volverla a abrir". "He recibido la parte más desagradable de la política", ha lamentado. A pesar de esto, ha querido agradecer el apoyo que en su día le dieron las portavoces en el Ayuntamiento y en el Parlament, Margalida Durán y Margalida Prohens, respectivamente "en una situación muy complicada".