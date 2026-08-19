Andratx aprueba inicialmente el proyecto de refugio climático en el CEIP Es Vinyet

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado inicialmente el proyecto de ejecución del primer refugio climático del municipio en el CEIP Es Vinyet gracias al convenio que se firmó con la Conselleria de Educación de mejora de infraestructuras educativas.

Se trata, según ha informado el Consistorio en un comunicado, de una actuación que supone una inversión de más de un millón de euros y que representa una importante mejora para el centro educativo y el futuro polideportivo de 'Es Vinyet'.

Este refugio climático permitirá disponer de un espacio protegido ante las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas. El nuevo espacio facilitará que los alumnos puedan desarrollar diferentes actividades deportivas con más garantías de confort y seguridad.

Al mismo tiempo, la pista podrá acoger actividades de los clubes deportivos y dar respuesta a las necesidades de las entidades y de los deportistas locales.

En este sentido, la actuación cobra todavía más importancia ante la previsión de las futuras obras de mejora del pabellón municipal de Es Vinyet. Durante el periodo en que se lleven a cabo estas obras, la nueva pista cubierta podrá convertirse en una alternativa para garantizar la continuidad de la práctica deportiva y minimizar el impacto que las obras puedan tener sobre la actividad de los clubes y deportistas.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado que es una inversión de más de un millón de euros que permitirá dar respuesta a varias necesidades al mismo tiempo.

"Mejorar un espacio educativo, crear un refugio climático, ofrecer más opciones para practicar deporte y garantizar alternativas a nuestros clubes durante las futuras obras del pabellón de Se Vinyet. Es una actuación pensada para el presente, pero sobre todo para el futuro de nuestro municipio", ha indicado la primer edil.