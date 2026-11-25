Andratx conmemora el 25N con un punto violeta y diversas actividades de sensibilización. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha instalado este viernes en el mercado semanal un punto violeta y ha organizado diversas actividades de sensibilización, con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Hasta este espacio se ha desplazado la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, acompañada de varios regidores de la corporación municipal. Numerosos vecinos y vecinas también se han acercado para conocer esta iniciativa.

El punto violeta es un espacio de información, sensibilización y prevención de las violencias machistas, destinado a acercar a la ciudadanía recursos y herramientas para combatir estas situaciones y fomentar la igualdad.

La jornada incluye también un acto conmemorativo con la lectura del manifiesto en el Ayuntamiento de Andratx y la proyección del documental 'Patriarcado, el organismo nocivo', en el Teatre de Sa Teulera.

Asimismo, hasta este viernes se puede visitar en la Biblioteca Municipal Jaume Bover la exposición 'Dones excepcionals dins el camp de l'educació'.

Todas estas actividades forman parte de la programación municipal con motivo del 25N, orientada a promover la reflexión, la sensibilización y la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencias