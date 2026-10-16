Andratx destina 600.000 euros a renovar la red de abastecimiento del centro urbano para mejorar la calidad del servicio - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx y Gestión de Servicios Urbanos de Baleares (Acciona) iniciarán este octubre la renovación de la red de abastecimiento de agua potable del centro urbano para mejorar la calidad del servicio, con una inversión de 600.000 euros.

Las obras comenzarán durante la tercera semana de este mes en la zona comprendida entre las calles Bernat Riera, Metge Gaspar Pujol, plaza de España y la avenida Juan Carlos I, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Las actuaciones durarán aproximadamente seis meses y supondrán una importante mejora para los usuarios de la zona. El Ayuntamiento ha destacado como principales beneficios la reducción de las pérdidas de agua que actualmente se producen en la red, contribuyendo a una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

Además, la renovación de las instalaciones permitirá disminuir significativamente el número de averías y, por tanto, las interrupciones del suministro asociadas a las reparaciones de emergencia, mejorando la calidad del servicio que reciben los abonados y aumentando la fiabilidad del sistema de abastecimiento. También se volverá a asfaltar toda la zona de actuación.

Según el Ayuntamiento, la actuación forma parte del compromiso conjunto de ambas entidades con la mejora continua de las infraestructuras municipales y permitirá sustituir las conducciones existentes por una red "más moderna, eficiente y fiable", preparada para responder a las necesidades actuales y futuras del municipio.

Igualmente, ha subrayado que esta inversión representa una apuesta decidida por la modernización de los servicios públicos municipales y por la sostenibilidad ambiental, al favorecer un uso más eficiente de un recurso tan valioso como el agua.

Durante el desarrollo de las obras podrán producirse afecciones temporales al tráfico y a la movilidad en determinados puntos de la zona de actuación. El Ayuntamiento y Acciona trabajarán de forma coordinada para minimizar las molestias y garantizar que los trabajos se desarrollen con la máxima seguridad y eficacia.

Con esta actuación, "Andratx da un nuevo paso en la mejora de sus infraestructuras hidráulicas, avanzando hacia una red de abastecimiento más eficiente, sostenible y preparada para ofrecer un mejor servicio a los usuarios durante las próximas décadas".

La alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo ha destacado que esta inversión de 600.000 euros permitirá "modernizar la red de abastecimiento, reducir las pérdidas de agua y mejorar la continuidad del suministro".

"Seguimos trabajando para ofrecer unos servicios públicos más eficientes y sostenibles, mejorando al mismo tiempo las infraestructuras y el bienestar de nuestros vecinos", ha resaltado.