Andratx renueva el asfaltado de siete calles

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha continuado en las últimas semanas con las actuaciones de asfaltado incluidas en el contrato municipal de renovación del pavimento, centradas en este caso en siete calles.

Estas semanas se ha actuando en el Port d'Andratx, donde los trabajos se han centrado en calles que presentan necesidades de mejora del firme.

La finalidad, ha indicado el Consistorio en un comunicado, es mantener las vías públicas en condiciones adecuadas, facilitar la circulación de vehículos y mejorar el estado del pavimento en aquellas zonas que requieren una actuación.

Las calles afectadas por estos trabajos son Azcarate, Alejandro Cardunets, Brismar, Fábrica, Mar y Peix, así como la calle Colón, en el tramo comprendido entre las calles Levante e Isaac Peral.

Además de las actuaciones de asfaltado, en algunas de estas calles se llevarán a cabo mejoras en las aceras, con el objetivo de mejorar sus condiciones y facilitar el tránsito peatonal.

Asimismo, se actuará en estas zonas en el marco del nuevo contrato municipal de iluminación, para continuar mejorando las infraestructuras y los servicios públicos del municipio.

Por otra parte, también se ha planificado el asfaltado de las calles vinculadas a la futura ruta escolar, una actuación orientada a mejorar las condiciones de los itinerarios que utilizará el alumnado y a favorecer una circulación más segura en el entorno escolar.