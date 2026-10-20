Los animalistas rechazan las acusaciones de la granja denunciada: "Víctimas son los animales y los vecinos, no ellos"

Imagen de una de las gallinas enfermas de la granja avícola de Manacor denunciada. - ARDE

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entidades animalistas Arde y Satya Animal, que han denunciado ante la Fiscalía la presencia de gallinas enfermas, cadáveres y huevos con ácaros en una granja avícola de Manacor gestionada por Avícola Son Perot, han rechazado las acusaciones de la empresa y han defendido la fiabilidad de su investigación.

La compañía, en un comunicado difundido la mañana de este martes tras conocerse el contenido de esta nueva investigación, ha dicho estar siendo "víctima de una trama y una campaña de acoso e intoxicación perfectamente orquestada" y ha puesto en duda la fiabilidad de las imágenes obtenidas por las organizaciones.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Arde, Julia Elizalde, ha defendido que "las víctimas son los animales, los vecinos afectados y los consumidores que hayan podido verse afectados por el riesgo de salud pública, pero en ningún caso Avícola Son Perot".

Las imágenes que forman parte de su investigación, ha explicado, están geolocalizadas y fechadas con periódicos del día, por lo que a su parecer no existe duda de su veracidad.

Por otra parte, Elizalde se ha mostrado a la espera de conocer los resultados de la inspección realizada la mañana de este martes por los técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que se han desplazado hasta la granja poco después de tener conocimiento de la investigación.

La activista, que esta mañana se encontraba en la finca, donde han dado una rueda de prensa, ha podido ver a al menos tres inspectores de la administración autonómica realizado comprobaciones y ataviados con equipos de protección individual (EPI).

La Conselleria, según su versión, no les ha trasladado ninguna información al respecto ni ha contestado al correo electrónico que a primera hora les han remitido con toda la documentación del caso.

Sobre las explicaciones que ha dado el conseller del ramo, Joan Simonet, la portavoz de Arde se ha detenido en el hecho de desvincular este caso del proceso administrativo relativo a una nueva granja en Son Brau, también en Manacor, impulsada por la misma empresa y que podría tener hasta 80.000 gallinas.

"Son dos cosas diferentes. Hoy hacemos una inspección de unos hechos denunciados y lo otro es un procedimiento administrativo que sigue su curso. Está en fase de autorización ambiental, en la que se van recopilando informes de los ayuntamientos, de recursos hídricos o de movilidad", ha Simonet.

Elizalde, por contra, ha defendido que "a ojos de cualquiera existe una relación absoluta" entre ambos procedimientos. "Si esto ha pasado en una granja de 40.000 gallinas, ¿que pasará en una de 80.000?", se ha preguntado.

También ha criticado el hecho de que después de que en agosto de 2025 se detectara un brote de salmonella en una de las dos naves de la explotación avícola la administración permitiera que se siguieran comercializando los huevos, aunque fuese de forma líquida.

"Nos parece alarmante que exista una granja que funcione durante un año con salmonella, con una nave contaminada. Es un peligro contra la salud pública. Será legal, en eso no nos metemos, pero a nivel de salud pública es un riesgo evidente", ha sentenciado.

ESTRENO DE UN DOCUMENTAL EN CINES

Las entidades animalistas a cargo de la investigación han producido un documental sobre sus hallazgos, titulado 'La pesadilla de Mallorca' y que estrenarán el próximo sábado en los Cines Augusta de Palma.

La pieza audiovisual gira alrededor de los "escándalos" conocidos en las macrogranjas mallorquinas, varios de ellos documentados por Arda y Satya, como el relativo a la explotación de Llucmajor que fue denunciada el año pasado.

Según han informado las organizaciones en un comunicado, solo hay 150 plazas disponibles y la entrada es gratuita. Estarán invitados los vecinos afectados por este tipo de instalaciones y una representación de políticos.