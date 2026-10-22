La aplicación Menorca Shoes es la más descargada de la isla este verano

La aplicación Menorca Shoes supera las 2.000 descargas en verano. - ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE CALZADO DE MENORCA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aplicación gratuita Menorca Shoes, impulsada por la Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca (AFCM) con el apoyo del Consell Insular de Menorca, ha superado las 2.000 descargas desde su implantación esta temporada, lo que la sitúa como la app más descargada en la isla durante el verano.

El dato, según ha subrayado la asociación en un comunicado, confirma la buena acogida de 'Addicted to Menorca Shoes', la campaña 2026 de la AFCM, cuyo objetivo es que comprar un zapato fabricado en la isla forme parte de la experiencia de cualquier visitante, al mismo nivel que bañarse en sus calas, recorrer las calles de Ciutadella o Maó o disfrutar de su gastronomía.

La aplicación, que está disponible para iOS y Android, funciona como un mapa interactivo de todas las firmas y fábricas adheridas al sello Menorca Shoes, con la ubicación exacta de tiendas, talleres y tours abiertos al público.

Además, reúne la historia y los valores de cada marca, junto a promociones exclusivas, descuentos temporales y experiencias personalizadas para quienes quieran conocer de primera mano el proceso artesanal.

Su utilidad práctica para el visitante, que puede localizar en segundos dónde comprar un par auténtico o visitar un taller cercano, explica buena parte de su rápida adopción durante la temporada turística.

EL SELLO MENORCA SHOES, GARANTÍA DE ORIGEN

La Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca integra en 2026 a AVRK Avarcas, Benestar, Bobas, Carlos Pons, Castell, Guelmi, Homers, Kosma Menorca, Llonga's Avarcas, Mascaró, Mibo, Naturals de Menorca, Pons Avarca, Pons Quintana, Pretty Ballerinas, Port Menorca y Ría Menorca.

Las 17 marcas comparten un mismo compromiso con la calidad, el origen y la innovación sin renunciar al oficio tradicional, según han resaltado.

La asociación ha destacado que detrás de la campaña hay una industria con más de un siglo de historia que ha sabido adaptarse sin perder su esencia.

"Cada avarca y cada zapato nacido en un taller menorquín llevan consigo generaciones de oficio, piel trabajada a mano y un compromiso con la sostenibilidad cada vez más valorado por el consumidor", han resaltado.

Para garantizar ese origen, la AFCM ha creado el sello de calidad Menorca Shoes, un distintivo inspirado en referentes como la Denominación de Origen de los vinos de La Rioja o el 'Made in Italy', que certifica que cada par ha sido fabricado en Menorca.

Con este balance, la AFCM cierra una temporada en la que la app Menorca Shoes se ha consolidado como la puerta de entrada al calzado menorquín para miles de visitantes, y que refuerza el posicionamiento de la isla como destino donde paraíso, tradición y calidad forman una combinación, sencillamente, adictiva.