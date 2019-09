Armengol asevera que el decreto de transporte marítimo entre islas debe ser "estable" y no se puede imponer

Actualizado 17/09/2019 11:12:38 CET

Sílvia Tur lamenta que "no haya grandes avances"

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha aseverado este martes en el pleno del Parlament que el decreto de transporte marítimo no se puede imponer pues debe ser "estable" y para esto se tiene que aprobar desde "el diálogo y el acuerdo".

Armengol se ha expresado así ante una pregunta de la diputada de Gent per Formentera (GxF), que ha criticado que "no haya grandes avances" en la tramitación de esta normativa. "Los resultados no son satisfactorios y por eso le pedimos que trabajen con más intensidad", ha dicho.

La líder del Ejecutivo le ha respondido que "este nuevo Govern empezó a caminar hace dos meses y que los consells de Formentera e Ibiza han cambiado". "Es un tema delicado pues hay controversia entre operadores y entre las distintas opciones políticas", ha dicho.