Armengol asiste a la toma de posesión del nuevo alcalde de Sant Llorenç des Cardassar

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asistido este sábado a la toma de posesión del nuevo alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, el socialista Pep Jaume Umbert.

Según ha informado el ejecutivo en nota de prensa, la presidenta Armengol ha asistido este sábado a la toma de posesión de Pep Jaume Umbert como alcalde de Sant Llorenç des Cardassar. Umbert ha cogido el relevo de Mateu Puigròs, quien ha sido primer edil del municipio durante 26 años.

El pleno extraordinario de elección del nuevo alcalde se ha llevado a cabo en el Espai 36 y por parte del Govern también ha asistido la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido.

AFIRMA QUE "UMBERT SERÁ UN ALCALDE EXTRAORDINARIO"

Durante la toma de posesión del nuevo alcalde de Sant Llorenç, la presidenta Francina Armengol ha destacado que Umbert "es una persona fantástica, extraordinaria, que será un gran alcalde porque tiene una gran experiencia y, además, cuenta con su humildad y el cariño que tiene hacia su pueblo".

Además, ha expresado "su agradecimiento a todos los que han hecho posible que este sábado Umbert asuma la alcaldía de Sant Llorenç des Cardassar"; así como ha agradecido "el trabajo realizado por todo el equipo de gobierno desde el principio de legislatura, especialmente al alcalde saliente, Mateu Pugiròs, por 26 años de servicio público y dedicación a su municipio".

"He visto el compromiso de un equipo de gobierno que funciona, que pese a haber afrontado legislaturas complicadas, la anterior por la torrentada y esta por la COVID-19, siempre ha estado a la altura de las circunstancias", ha apuntado y ha incidido en que como secretaria general del PSIB-PSOE "es, sin duda, un placer enorme el tener un alcalde socialista en Sant Llorenç des Cardassar".

SE COMPROMETE A "ACELERAR CUESTIONES PENDIENTES" EN SANT LLORENÇ

Finalmente, Armengol ha traslado su "compromiso" y el de su Govern "para acelerar al máximo aquellas cuestiones todavía pendientes de resolver en el municipio".

"El Govern ha trabajado desde el inicio de esta legislatura con el Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar, si bien me comprometo a acelerar al máximo aquellas cuestiones aún no resueltas, para que no vuelvan a ocurrir nunca más situaciones como la torrentada ocurrida en 2018".