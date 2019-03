Armengol dice que el REB no recoge la conexión marítima de Formentera con la Península pero aun así le "beneficia"

Publicado 12/03/2019 11:07:56 CET

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha reconocido que el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB) no recoge "reivindicación histórica" de Formentera de "conexión marítima de Formentera con la Península", pero ha asegurado que este documento "afecta a todos los ciudadanos de Baleares".

"En Formentera se tiene que seguir avanzando porque este REB no marca todas las obligaciones de servicio público que se tienen que impulsar y somos conscientes de la reivindicación histórica de Formentera", ha explicado en el pleno de este martes.

Armengol ha hecho estas declaraciones en respuesta a la pregunta de la diputada del Grupo Mixto Sílvia Tur sobre si el Govern piensa que el nuevo REB tiene en cuenta las singularidades relacionadas con Formentera.

Asimismo, ha recordado que el REB "garantiza las inversiones en todos los puertos y aeropuertos de interés de Baleares", por lo que "las inversiones también están garantizadas en el puerto de Formentera".

Finalmente, en relación a las inversiones destinadas a conectar los aeropuertos y puertos de Menorca e Ibiza, Armengol ha manifestado que "Mallorca no necesita esta inversión y Formentera tampoco al no tener puerto". "No hay nada que conectar en Formentera y es importante invertir en Ibiza para ayudar también a los ciudadanos de Formentera a desplazarse", ha concluido.