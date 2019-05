Armengol gana en Baleares y podría volver a reeditarse un pacto de izquierdas en la comunidad

Publicado 27/05/2019 2:04:51 CET

Bajan el PP y el resto de partidos de izquierda e irrumpe Vox, que entra en el Parlament balear con tres diputados

PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB, partido liderado en Baleares por Francina Armengol, ha ganado las elecciones autonómicas celebradas este domingo en el archipiélago balear, por lo que podría volver a reeditarse un pacto progresista en la comunidad, a pesar de que el resto de formaciones de izquierda de las Islas (MÉS y Unidas Podemos) han obtenido peores resultados que los registrados en la cita electoral de 2015.

Gracias a esta victoria de los socialistas por primera vez en la comunidad, la izquierda podría seguir gobernando en las Islas ya que la mayoría absoluta en el Parlament se obtiene con 30 diputados. Los partidos de izquierdas superarían esta cifra con los escaños de PSIB (19), MÉS per Mallorca (4), Unidas Podemos (6), MÉS per Menorca (2) y Gent per Formentera (1).

Precisamente, la candidata socialista al Parlament, quien ha celebrado la "victoria histórica" del PSIB, ha dado por seguro un nuevo pacto progresista en el Govern, puesto que "la izquierda suma en esta Comunidad más de la mayoría absoluta", ha recordado.

"Hoy me siento muy feliz, pero también con mucha responsabilidad", ha dicho ante los medios la que actualmente es presidenta del Govern en funciones, en una comparecencia en la que ha preferido no entrar en cómo serán las negociaciones. "Siempre hemos pactado sobre líneas políticas y acuerdos de gobierno", se ha limitado a indicar.

En concreto, el PSIB ha pasado de tener 14 escaños a 19 escaños, mientras que el PP ha logrado 16 (20 en 2015). Además, Ciudadanos asciende de dos parlamentarios a cinco, y Vox entra en el Parlament con tres escaños.

Por su parte, Unidas Podemos ha caído de diez parlamentarios hace cuatro años a seis, MÉS per Mallorca ha pasado de seis a cuatro; y MÉS per Menorca, de tres en 2015, a dos. Se mantienen con el mismo número de diputados que en el 2015, el PI, con tres escaños, y Gent per Formentera, con uno.

Otro de los resultados destacados de esta jornada electoral es el descenso del PP. Al respecto, el presidente del partido en la comunidad, Biel Company, ha admitido que "no han cumplido con sus objetivos", ya que "ni han sido la lista más votada, ni podrán gobernar", por lo que ha reconocido que "les hubiera gustado un mejor resultado".

No obstante, el líder de los 'populares' en las Islas ha considerado que "ha quedado claro" que son "la primera fuerza de centro derecha" y ha dicho que hay "un PP fuerte" y "con proyecciones de volver a crecer". "Cuando se vuelvan a ver las cosas, volveremos a gobernar, por proyecto y por necesidad", ha argumentado.

AYUNTAMIENTO DE PALMA Y CONSELLS

En el Ayuntamiento de Palma también han logrado la victoria los socialistas de la mano de José Hila (9 concejales). Tras el PSIB se ha situado el PP (6 ediles) y Vox, que llega al Consistorio palmesano con cuatro concejales. A continuación se sitúa Ciudadanos, que también logra cuatro concejales, Podemos (3 regidores) y MÉS (3).

De esta manera, PSIB, MÉS y Podemos alcanzarían los 15 escaños suficientes para conformar la mayoría, sólo uno más que los que conseguidos por PP, Vox y Ciudadanos.

Cabe recordar que la mayoría en el Ayuntamiento de Palma se obtiene con 15 escaños. En las últimas elecciones de 2015, el PP obtuvo nueve regidores y el PSIB logró seis; mientras que MÉS y Podemos consiguieron cinco cada uno y Ciudadanos, cuatro.

En los Consells Insulars, el PSIB ha ganado en los de Mallorca y Menorca, si bien en el de Ibiza el PP se ha alzado con la victoria.