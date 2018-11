Armengol inaugura la primera edición del Congreso de Baleares de Personas con Cáncer y Familiares en Palma

Publicado 30/11/2018 19:32:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha inaugurado este viernes la primera edición del Congreso de Baleares de Personas con Cáncer y Familiares, que ha comenzado este día en el Palacio de Congresos de Palma y que ha reunido a pacientes oncológicos, familiares y profesionales del sector sociosanitario con el objetivo de compartir experiencias y dar visibilidad a aspectos relacionados con la vivencia de la enfermedad.

Así, según el comunicado de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), organizadora de esta edición y que ha contado con la colaboración de prácticamente todas las entidades baleares, numerosas autoridades de las diferentes administraciones locales, insulares y autonómicas han apoyado con su presencia la labor que realiza la AECC, representada hoy por su presidente nacional, Ignacio Muñoz, y su homólogo en Baleares, Javier Cortés.

Ambos han querido destacar el espíritu de estos congresos que realizan las Juntas Provinciales de la Asociación, "unir a todas las entidades que luchan contra el cáncer y sumar esfuerzos para, entre todas, ofrecer a los enfermos de cáncer y sus familiares la mejor calidad de vida posible y ayudar a todas las personas que lo necesiten".

El programa de este primer congreso balear ha presentado un variado contenido con conferencias, mesas de diálogo y talleres con contenido práctico, como por ejemplo el de la presidenta el Grupo Educativo Horizonte Ítaca, Sonia Díez, superviviente de un cáncer de páncreas ha querido comenzar el encuentro con un claro mensaje de esperanza en su conferencia inaugural y en el que ha propuesto diez acciones para el cambio que considera "fundamental" en los sistemas de educación actual.

También se ha hecho mención a la ex alcaldesa de Palma Aina Calvo como "ejemplo" de superación de la enfermedad, entre otras protagonistas de la primera mesa de diálogo 'Aprendiendo a vivir con el cáncer'.

En la jornada de mañana, sábado, que comenzará a las 09.30 horas, se abarcarán diferentes puntos de vista del cáncer, como 'El papel de las Asociaciones' y 'La importancia del apoyo de la familia', así como los testimonios de dos mujeres que han participado en retos extraordinarios, como cruzar a vela el Atlántico o escalar el Kilimajaro, para demostrar que, una vez superada la enfermedad, no solo no inhabilita, si no que puede contribuir al fortalecimiento del espíritu, objetivo de este Congreso en el que el paciente es el centro.

La presidenta de Melanoma España, Marta Fuentes, pronunciará la ponencia de clausura 'Mirando al futuro' y el concierto que ofrecerá la Jove Orquestra de Balears pondrá el broche de oro a esta primera edición del I Congreso de las Baleares de Pacientes con Cáncer y Familiares.