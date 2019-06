Armengol es investida presidenta de Baleares con los votos de PSIB, Podemos, MÉS y GxF y la abstención de El PI

Actualizado 27/06/2019 20:39:53 CET

443383.1.500.286.20190627183608

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Francina Armengol ha sido investida este jueves presidenta del Govern balear con los votos a favor de PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Gent per Formentera (un total de 32 diputados), la abstención de El PI (3) y el rechazo de los parlamentarios del PP (16), Ciudadanos (5) y Vox (3).

De esta manera, la socialista gobernará otros cuatro años para dar continuidad a "políticas progresistas en favor de los ciudadanos de Baleares".

Durante la votación los diputados han expresado en voz alta si daban su apoyo, rechazo o abstención a la reelección de la socialista como presidenta del Govern y han comenzado a votar en orden alfabético a partir del nombre de un diputado que ha sido elegido por azar.

Una vez que ya se ha otorgado la confianza a la candidata, la presidencia del Parlament debe comunicar esta decisión al Rey y al Gobierno central dentro de las 24 horas siguientes, a efectos del nombramiento como presidenta del Govern.