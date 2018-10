Armengol se muestra "optimista" y dice que tiene la sensación de que repetirá como presidenta

Publicado 05/03/2018 20:12:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha mostrado este lunes "optimista" y ha manifestado que tiene "la sensación" de que repetirá como presidenta del Govern tras las elecciones de 2019.

Así se ha expresado Armengol durante la celebración del 25 aniversario del Club Diario de Mallorca, a preguntas del subdirector del 'Diario de Mallorca', Joan Riera, que le ha recordado que desde 1995 ninguna candidatura ha repetido dos legislaturas seguidas.

Ante esto, Armengol se ha mostrado confiada en ser capaz de romper con este "tópico", y seguidamente ha puntualizado que éste sería su "deseo".

Al acto, presentado por la actriz Clara Ingold, han asistido también la delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, el presidente del Parlament, Baltasar Picornell, y varios consellers del Govern, como el de Trabajo, Iago Negueruela; Territorio, Marc Pons; Salud, Patricia Gómez; y Educación, Martí March.

TURISMO

Durante la celebración, Armengol y Riera han charlado sobre cómo han sido los últimos 25 años en Baleares, y cómo serán los próximos. En materia de turismo, Armengol ha defendido que "Baleares debe ser sostenible", y ha lamentado que si no se hubiera eliminado la tasa turística en el año 2000 se hubieran invertido 1.000 millones de euros en las Islas.

En materia de financiación, Armengol ha recordado el crecimiento de población en las Islas, por lo que se ha mostrado partidaria de un sistema de financiación que tenga esto en cuenta --y no en base a la despoblación como plantean algunas comunidades-- argumentando que cuanto mayor es la población mayor es el consumo de recursos.

Por otro lado, la líder del Ejecutivo Autonómico ha hablado de una legislatura "fallida a nivel estatal" y "absolutamente paralizada". Ha considerado que el Gobierno central es "incapaz" de sacar adelante una propuesta de reforma de la financiación autonómica, aunque sí se ha mostrado más optimista en cuanto conseguir el nuevo Régimen Especial para Baleares (REB).

"NO VEO UNA ESPAÑA SIN CATALUÑA, NO LA HE VISTO NUNCA"

Sobre el conflicto catalán, Armengol ha defendido la propuesta federalista y ha insistido en que no ve "una España sin Cataluña". "No veo una España sin Cataluña, no la he visto nunca, igual que no entiendo Cataluña sin España", ha dicho.

La presidenta ha resaltado que se ha pasado "de una dictadura durísima a una democracia imperfecta, sin ninguna duda, pero una democracia" y ha abogado por "avanzar". "No podemos seguir así, hay cosas que no funcionan en España y la más evidente es la crisis territorial en Cataluña", ha dicho.

Con todo, ha apuntado que no puede compartir "de ninguna manera" el planteamiento independentista pero cree que se hubiera podido alcanzar una solución dialogada.

"PENSAR QUE SEGUIREMOS CONSUMIENDO ENERGÍAS FÓSILES SIEMPRE ES NO VER LA REALIDAD"

Otro de los temas que ha tratado Armengol durante el acto ha sido la lucha contra el cambio climático. "Creo sinceramente que pensar que seguiremos consumiendo energías fósiles para siempre es no ver la realidad de hacia donde va el mundo. Como comunidad autónoma tenemos que ser capaces de avanzar hacia el futuro", ha declarado la presidenta, defendiendo la Ley de Lucha contra el Cambio Climático.

La presidenta ha sostenido que con esta ley Baleares está "poniéndose al nivel de países muy avanzados" que ya tienen fecha para sacar de la circulación los vehículos diésel. "España va detrás, pero tenemos un Gobierno en España que recuerda mucho más al pasado que al presente y el futuro", ha apostillado.