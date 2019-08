Armengol, a Sánchez: "El bloqueo político no puede afectar a las cuentas de la Comunidad"

Actualizado 07/08/2019 20:46:10 CET

La presidenta del Govern, Francina Armengol, tras reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. - EUROPA PRESS

Armengol recuerda que el Estado debe 4.700 millones de euros a las comunidades autónomas y 177 millones a Baleares

PALMA DE MALLORCA, 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expresado este miércoles que "el bloqueo político que se vive en España no debe afectar a las cuentas de la comunidad autónoma", y que de no llegar los fondos previstos al archipiélago, se debe "buscar una fórmula" para que el Govern pueda presentar sus presupuestos antes del 30 de octubre con los ingresos que le corresponden del Estado.

Armengol ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras un encuentro en el Consolat de la Mar con el presidente en funciones del Gobierno central, Pedro Sánchez, al que le ha reivindicado un nuevo sistema de financiación adaptado a la realidad de las Baleares.

La presidenta ha recordado que el Estado debe además 4.700 millones de euros a las comunidades autónomas y 177 millones a Baleares en concepto de entregas a cuenta. "No es un agujero, es una deuda" ha defendido la presidenta, en alusión a la información publicada en varios medios de comunicación.

"El Gobierno debe el avance del IVA y el avance de ingresos a cuenta. Se deben buscar las fórmulas legales para que ello no perjudique las cuentas de la comunidad autónoma", ha explicado Armengol ante la prensa.

BALEARES, LA SEGUNDA COMUNIDAD QUE APORTA AL ESTADO Y LA NOVENA EN RECIBIR, SEGÚN EL GOVERN

La presidenta del Ejecutivo ha subrayado que sus peticiones pasan por un aumento de la financiación de la Comunidad y un "un nuevo régimen fiscal adaptado a las necesidades de las islas", ha explicado la presidenta.

"Yo le he reclamado a Sánchez lo que es justo para esta tierra: un nuevo sistema de financiación que tenga en cuenta los territorios con un nivel de población más elevado, como lo es Baleares. Crecemos en población a un ritmo superior al de la media española", ha argumentado la presidenta antes de exponer sus peticiones a Sánchez.

La presidenta de la Comunidad ha puesto énfasis en los datos de récord de afiliación a la Seguridad Social y el crecimiento económico de las islas.

"Baleares da trabajo a mucha gente y sigue creciendo económicamente. Ello tiene unos efectos que descansan sobre los presupuestos públicos y ello tiene los efectos positivos, y otros negativos", ha manifestado la presidenta del Ejecutivo en referencia a la necesidad de recibir este dinero para poder seguir "avanzando".

"Somos la segunda comunidad autónoma que más aporta y la novena en recibir, por lo que esto debe tener una respuesta clara y justa para los ciudadanos de Baleares por parte del Gobierno español", ha continuado la que ha sido la primera mujer que ha presidido la Comunidad balear.

"Nuestra apuesta es garantizar los derechos de los ciudadanos, con una apuesta fuerte por la educación y las políticas sociales", ha dicho la líder del Ejecutivo balear.

LA 'PARALIZACIÓN' DE LA LEGISLACIÓN POR INESTABILIDAD POLÍTICA, SEGÚN ARMENGOL

Por otra parte, Armengol ha explicado que Baleares necesita que haya un gobierno "lo más rápido posible" para "poder seguir avanzando" en políticas sociales, de educación o medio ambientales, políticas a las que se ha referido como "pioneras".

Preguntada por las Comisiones bilaterales donde se cuestiona la constitucionalidad de algunas leyes de Baleares, como la ley de Residuos, Armengol ha explicado que "no puede pedir" a los abogados del Estado que "no hagan su trabajo". "No sería lógico en un estado de derecho", ha explicado Armengol.

"No es una opinión política de Sánchez, es una cuestión técnica de los abogados del Estado y es su obligación llevarlas a cabo", ha comentado Armengol, que ha defendido que "en algunas cuestiones sería importante avanzar en normativa estatal para garantizar que lo que legislamos en ciertas comunidades autónomas que van más avanzadas no tengan frenos desde el Estado".

"Si tuviéramos en España una ley de lucha contra el cambio climático nosotros no tendríamos el problema que tenemos con la nuestra", ha puesto de ejemplo la presidenta.

"Es importante que el Parlamento español legisle lo que es importante para los ciudadanos y es urgente luchar contra el cambio climático. Hace cuatro años que España tiene un problema de paralización por inestabilidad política", ha concluido Armengol en referencia a este tema.

LA INCAPACIDAD DE LLEGAR A 'ACUERDOS PROGRAMÁTICOS' EN ESPAÑA

Respecto a los acuerdos llevados a cabo a nivel estatal para la investidura, Armengol ha manifestado que "lo más importante es la hoja de ruta programática que se va a llevar en la legislatura, más que la investidura en sí".

"Es muy importante que haya un Gobierno presidido por el Partido Socialista, que es quién ganó las elecciones, y que dicho Ejecutivo dure cuatro años", ha explicado Armengol, que ha hecho referencia a "la incapacidad de Unidas Podemos para poder pactar una hoja de ruta con el PSOE para ver qué políticas se pueden hacer".

Preguntada por si Pedro Sánchez se ha interesado por las negociaciones llevadas a cabo para crear un gobierno 'a tres', como se ha dado en Baleares, Armengol ha dicho que "él conoce la realidad política" de Baleares pero que ésta es "diferente dependiendo del territorio". "No solo por las características del territorio, sino por los grupos parlamentarios" que hay en el Congreso de los Diputados, que conforman, ha dicho, una realidad "diferente" a la que hay en Baleares.