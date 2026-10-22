Arrancan los talleres de memoria del IMAS con seis grupos más que el curso pasado - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha retomado este octubre los talleres de estimulación cognitiva, conocidos popularmente como talleres de memoria, con el inicio del curso 2026-2027.

El programa, que acumula más de tres décadas de trayectoria, cuenta este año con 80 grupos en toda Mallorca, seis más que el curso pasado, y cerca de 1.800 participantes.

Según ha informado el Consell de Mallorca en una nota de prensa, la ampliación responde al aumento de la demanda y permite acercar este recurso a más personas mayores de 60 años.

La ampliación del programa permite reforzar los grupos de memoria que ya funcionaban en Binissalem, Santa Maria del Camí, Andraitx, Manacor, Muro, Sóller y Puerto de Sóller.

El conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacado que estos talleres "son mucho más que un espacio para ejercitar las capacidades cognitivas", agregando que "son una oportunidad para continuar aprendiendo, compartir experiencias y mantenerse activos".

"Que cada vez más personas quieran participar nos anima a continuar ampliando este programa en todo Mallorca", ha subrayado Sánchez, que este jueves ha visitado el grupo de Capdepera, acompañado por alcaldesa del municipio, Nuria Garcia, y la directora insular de Atención Comunitaria y Apoyo a la Autonomía Personal, Margalida Ballester.

Este grupo, que empezó las sesiones el pasado 8 de octubre y cuenta con 30 personas inscritas, se reúne cada jueves de 09.30 a 10.30 horas. Está formado mayoritariamente por mujeres muy activas, que, además de participar en las actividades de los talleres, promueven iniciativas propias.

Este año tienen previsto repetir una sesión de ripia, una actividad que ellas mismas organizan y que combina tradición, habilidad manual y convivencia.

Por otro lado, el Consell ha resaltado que el pasado 9 de octubre se presentó oficialmente en Campos el libro del curso 2026-2027, elaborado por los profesionales de la Sección de Promoción de la Autonomía Personal del IMAS.

Este manual recoge actividades para estimular la memoria y otras capacidades cognitivas, así como contenidos de cultura popular, nuevas tecnologías y experiencias personales que sirven de referencia e inspiración para las personas participantes.

El libro también incorpora una sesión elaborada por el Instituto Balear de la Mujer además de la creatividad de las mismas personas que participan en los talleres, puesto que la portada es obra de una participante y la contraportada incluye dos dibujos más hechos por usuarios del programa.

"Este libro es un ejemplo de como los talleres se construyen con la participación de todos. Detrás hay el trabajo de los y las profesionales, pero también la creatividad, las experiencias y las aportaciones de las personas que participan. Queremos que estos espacios sirvan para mantenerse activos, aprender y continuar compartiendo", ha señalado Sánchez.

Los talleres están dirigidos a personas mayores de 60 años y combinan actividades para ejercitar la memoria y otras habilidades cognitivas con dinámicas que favorecen las relaciones sociales y el bienestar emocional.

A lo largo del curso, el programa también promueve proyectos compartidos, encuentros entre municipios y actividades intergeneracionales.