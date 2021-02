Asima y Afedeco reiteran a Armengol que el suelo industrial existente en Mallorca "es más que suficiente"

PALMA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Industriales de Mallorca (Asima), Francisco Martorell, y el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco), Bartolomé Servera, han reiterado este lunes a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que el suelo industrial existente en Mallorca "es más que suficiente".

Así lo han confirmado a los medios tras ser recibidos en audiencia en el Consolat de Mar por la dirigente balear. Martorell y Servera han coincidido en valorar las infraestructuras existentes en los polígonos. "No es necesario que se emplee más suelo", ha dicho Servera.

Al encuentro han asistido también el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, y el director general de Asima, Alejandro Sáenz de San Pedro.

Desde Afedeco, su presidente ha destacado que "no hay producto que tenga un mínimo problema de distribución en Baleares". "Sería un contrasentido querer crear más polígonos y más infraestructuras que después cuesta mantener cuando no hay necesidad", ha aseverado.

Sobre la pandemia de la COVID-19, Servera ha explicado que, aunque actualmente la actividad "no tiene nada que ver" con la de hace cinco años, "ya veíamos que no hacía falta".

Por último, ambos representantes empresariales se han referido a la desescalada en Baleares. Mientras el presidente de Asima ha pedido "mucha precaución", el vicepresidente de Afedeco ha apostado por abrir la restauración, "al menos las terrazas". No obstante, ha insistido en que "si no hay salud, no habrá economía".