El Atlàntida Mallorca Film Festival otorgará un premio de 15.000 euros para proyectos audiovisuales de jóvenes creadores

PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlàntida Mallorca Film Festival entregará un premio de 15.000 euros al que optarán hasta seis creaciones audiovisuales en fase de postproducción de autores entre 18 y 35 años, que seleccionará el festival a través del Átlantida Mallorca Talent Lab WIP (AMTL).

Así lo ha anunciado la organización del festival de cine en un comunicado, con el que espera crear un espacio donde los jóvenes creadores "podrán impulsar la promoción de sus proyectos audiovisuales y obtener apoyos en la distribución nacional e internacional".

El AMTL seleccionará un máximo de seis proyectos en fase de postproducción, que optarán a un premio de 15.000 euros en concepto de compra anticipada de derechos.

De esta manera, los creadores podrán mostrar sus obras en el marco del Atlàntida Mallorca Film Festival, creado por la plataforma Filmin, que a su vez cuenta con el apoyo de 'Media Europa Creativa Catalunya' y la colaboración del 'Festival de cine europeo de Sevilla', 'Festival internacional de cine de Gijón' y el 'Festival de cine de Albacete' (Abycine), .

Los proyectos seleccionados participarán en el Atlàntida Mallorca Talent Lab Wip, que se celebrará los días 27 y 28 de julio en Mallorca. Durante este tiempo, los productores contarán con un tutor que los orientará en la preparación de las presentaciones ante los representantes de la industria, como productores, distribuidores, exhibidores o fondos de ayuda.

Además, tendrán sesiones 'one on one' con los profesionales del sector y recibirán formación específica. El objetivo es que "los proyectos presentados puedan conseguir distribución y ser exhibidos en público". Al AMTL podrán presentarse productores de entre 18 a 35 años con un único proyecto, sea de ficción o documental, en fase de postproducción y producidos total o parcialmente en España.

La inscripción de proyectos en el AMTL podrá realizarse desde el 1 de mayo hasta el 1 de junio de 2022. El anuncio de los proyectos seleccionados se dará a conocer el 17 de junio, mientras que el premio AMTL Wip se comunicará al finalizar los eventos de industria de Atlàntida Mallorca Film Festival.