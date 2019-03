El Auditorium de Palma acoge este jueves un concierto de la violinista Viktoria Mullova

Publicado 11/03/2019 11:32:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Auditorium de Palma acogerá este jueves a las 20.00 horas el décimo concierto de la Orquestra Simfònica de Baleares (OSIB) con un concierto de la violinista de Moscú Viktoria Mullova, quien interpretará la obra de violín de J. Sibelius, "la única obra para un instrumento que escribió el compositor finlandés enmarcado dentro del Romanticismo nórdico".

En un comunicado emitido por la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes, se ha informado de que el concierto para violín de Sibelius es "uno de los retos más importantes para un violinista", ya que se caracteriza "por una gran complejidad técnica".

Además de esta obra y para completar la programación del décimo concierto de temporada, la Simfònica interpretará la Sinfonía número 4 de F. Schmidt, "una de las obras más importantes del compositor austríaco".

Según ha detallado la Conselleria, Mullova es una de "las más grandes virtuosas" del violín y ha tocado desde jazz hasta músicas del mundo, y trabaja de manera habitual con los conjuntos de época Orchestra of the Age of Enlightenment, Il Giardino Armonico, Accademia Bizantina y Venice Baroque, entre otros. "Un gran virtuosismo y estilo", "increíble" y "espectacular", son algunas de las críticas recibidas.