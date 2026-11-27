MENORCA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) a aprobar el expediente de gasto para contratar las obras de construcción del emisario submarino de la estación depuradora de aguas residuales de Binidalí, en el término municipal de Maó.

En concreto, la inversión asciende a 3,9 millones de euros y se financiará con cargo a las anualidades de 2027 y 2028, según ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en rueda de prensa este viernes.

El emisario permitirá evacuar al mar las aguas tratadas que no se destinen a la reutilización. La actuación contribuirá a mejorar el saneamiento y la depuración de esta zona de Menorca y a proteger el medio natural.

Las obras se enmarcan en el convenio de colaboración vigente entre Abaqua y los ayuntamientos de Maó y Sant Lluís, formalizado en marzo de 2021 y prorrogado en 2024.

El convenio contempla la conexión de Binidalí y de otras urbanizaciones costeras, como Cap d'en Font, al sistema de saneamiento.

La primera licitación de las obras se convocó en diciembre de 2025 con un presupuesto de dos millones de euros. El procedimiento se declaró desierto el 29 de enero de 2026 porque no se presentó ninguna oferta.

Tras revisar el proyecto y actualizar el presupuesto, los servicios técnicos de Abaqua elevaron la propuesta al Consejo de Administración de la Agencia, que el 26 de marzo acordó iniciar un nuevo expediente de contratación. La autorización del gasto permitirá a Abaqua avanzar en la tramitación de la nueva licitación.