Las auxiliares técnicas educativas se concentran en Palma para denunciar los "recortes" previstos por la administración - COLECTIVO ATE BALEARES

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de las auxiliares técnicas educativas (ATE) se ha concentrado la tarde de este jueves en Palma para denunciar públicamente los "recortes" que la administración les pretende "imponer" en la mesa de negociación.

Alrededor de 40 personas se han concentrado en la plaza del Olivar y han realizado una cacerolada, según ha explicado a Europa Press una de las portavoces del colectivo, María Ángeles Cabañero.

Con esta movilización, las ATE han querido denunciar públicamente la situación de "precariedad laboral crónica" que padecen y que se vería agravada por los "recortes" que la administración les pretende "imponer".

De las seis reivindicaciones "históricas" que las profesionales han puesto sobre la mesa para tratar de dignificar su trabajo, la administración solo ha aceptado tres y ha "bloqueado" el resto, que afectan directamente a la estabilidad del personal y la calidad de la inclusión del alumnado con necesidades especiales.

Las tres peticiones que sí que están sobre la mesa de la negociación son la reclasificación profesional, la adscripción al centro y el plus de peligrosidad. Las que no, los contratos de doce meses, la creación de plazas fijas y la reducción horaria para las mayores de 55 o 60 años.

El colectivo ha considerado "inaceptable" que se plantee una negociación "a medias" y que mantenga cuestiones como la temporalidad o la precariedad. "La inclusión educativa se demuestra apoyando a quien la sostiene desde la base. No somos unas trabajadoras asistenciales, somos una pieza clave de la inclusión", han reivindicado las trabajadoras.