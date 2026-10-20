Avícola Son Perot denuncia "ser víctima de una trama y campaña de acoso" y cuestiona la veracidad de las imágenes

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PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Avícola Son Perot ha denunciado públicamente que "es víctima de una trama y una campaña de acoso e intoxicación perfectamente orquestada por entidades animalistas" y ha considerado que "no se puede acreditar de ninguna manera" que las imágenes publicadas correspondan a la granja de Mirabó.

Esta es la reacción de la empresa, en un comunicado, después de que Arde y Satya Animal hayan denunciado ante la Fiscalía de Baleares a una granja avícola ubicada en Manacor en la que han documentado la presencia de gallinas enfermas, cadáveres, huevos con ácaros y cucarachas.

Para la empresa, esta denuncia es una "ofensiva" que utiliza material audiovisual "de origen no certificado y la procedencia exacta del cual no ha sido acreditada ni validad oficialmente". En este sentido, ha advertido de que "no se puede acreditar de ninguna manera" que las imágenes correspondan a la granja de Mirabó.

También ha considerado "especialmente sospechoso" que la denuncia se haya hecho pública "a las puertas de citas electorales y en momentos de intenso debate político en Mallorca" y mientras se llevan a cabo los trámites de una autorización ambiental integrada para la creación de una nueva granja en Son Brau, en Manacor.

A su entender, el objetivo de los denunciantes es "manipular la opinión pública" y "erosionar de forma artificial el sector primario balear y minar la producción local en un momento clave".

La compañía ha subrayado en el comunicado que, "más allá de la veracidad o el origen de las imágenes", la persona o personas que entraron en las instalaciones han perpetrado una "vulneración flagrante y deliberada" de los protocolos de bioseguridad.

"Se han saltado las medidas fundamentales diseñadas para proteger la sanidad animal y la salud pública", han sostenido desde la empresa, agregando que su gabinete jurídico ya está analizando estos hechos para emprender acciones civiles y penales pertinentes contra los responsables.

Por otro lado, han argumentado que actualmente la explotación de Mirabó está completamente vacía de aves y en proceso habitual de mantenimiento y vacío sanitario, tal y como se trasladó formalmente a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural este mes de octubre.

Se trata de un proceso de vacío, limpieza profunda y puesta a punto que se realiza de manera periódica en todas las granjas avícolas siguiendo la normativa sectorial vigente.

En cuanto al informe veterinario aportado por las entidades denunciantes, Avícola Son Perot ha rechazado las conclusiones basadas en "un material audiovisual anónimo y sustraído ilegalmente.

En este sentido, la jefa de servicios veterinarios de la compañía ha señalado que valoraciones emitidas "ignoran por completo la realidad del manejo diario y descontextualizan imágenes puntuales o correspondientes a periodos previos ya resueltos o sujetos a los controles oficiales perceptivos".

Según han remarcado, sus explotaciones cuentan con el certificado de bienestar animal Welfair. "Avala que estamos sometidos de manera permanente a auditorías rigurosas y controles constantes tanto por parte de entidades certificadoras independientes como de los organismos públicos competentes del Govern balear", han indicado.