El Ayuntamiento de Felanitx rechaza debatir una moción de urgencia de Vox para defender el Crist Rei de Sant Salvador

Fachada del Ayuntamiento de Felanitx. - AYUNTAMIENTO DE FELANITX

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Felanitx ha rechazado debatir una moción de urgencia, presentada por Vox, para reclamar la protección patrimonial del Crist Rei del Puig de Sant Salvador.

La propuesta ha quedado rechazada con los votos en contra de los regidores de PP, El PI, BLOC per Felanitx, mientras que el único voto a favor ha sido el de la representante de Vox.

La moción estaría motivada por la solicitud de un investigador, secundada por la entidad memorialista Memòria de Mallorca y 33 personas, para que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática estudie la posible retirada de este elemento por la incorporación de simbología falangista.

La regidora de Vox en el Ayuntamiento de Felanitx, Maria Vidal, ha indicado que el Consistorio "no puede callarse" ante esta petición para que después no se vea con las "manos atadas".

El primer teniente de alcalde, Jaume Montserrat, ha justificado el voto en contra de su formación --El PI-- ante el debate de urgencia de la moción porque el propio rector de Felanitx les habría pedido que "respetasen los tiempos" que la Iglesia pudiera necesitar para hacer sus alegaciones.

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, --perteneciente al PP-- ha indicado que este expediente únicamente se habría admitido a trámite y se ha sumado a la postura de Montserrat porque tanto el Obispado de Mallorca, como el propio párroco del municipio "prefieren que no se debata más" del tema.

Seguidamente, ha planteado a Vidal que, cuando el Ministerio se pronuncie, vuelva presentarla para discutirla y "no tendrán problema" en votar a favor de muchos de los puntos que contiene la moción pero ha considerado que "no es el momento procedimental" para votarla.

Para Vidal, lo sucedido en el pleno de este lunes supone una "auténtica vergüenza" y "deja en evidencia" la contradicción entre las palabras y los hechos de quienes tienen la responsabilidad de gobernar Felanitx, al tiempo que ha acusado a Soler de "desaprovechar" la oportunidad de demostrar con hechos su "supuesta defensa del monumento".

"Si Soler está realmente comprometida con la permanencia del Crist Rei ¿qué problema tiene en debatir una moción que busca protegerlo? ¿Qué miedo tiene a que los grupos municipales se posicionen claramente? Defender un monumento no consiste en hacerse fotografías, pronunciar discursos o lanzar declaraciones cuando conviene. Defenderlo significa actuar, asumir compromisos y respaldar iniciativas concretas", ha afirmado.

Vidal ha defendido que la conservación del monumento debe estar "por encima de los intereses partidistas" y de las "disputas ideológicas", puesto que la iniciativa de Vox pretendía instar a las administraciones competentes a "garantizar su conservación íntegra, rechazar su retirada, traslado o demolición y defender su permanencia en su emplazamiento actual, con pleno respeto a la legalidad vigente".