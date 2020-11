El Ayuntamiento de Marratxí y 12 clubes deportivos presentan la campaña 'Tu ets part de la vacuna'

PALMA DE MALLORCA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marratxí, junto con representantes de 12 clubes deportivos del municipio, ha presentado este martes en el campo de fútbol de Can Gaspar la campaña 'Tu ets part de la vacuna. Si no l'atures tu no l'aturarà ningú'.

En una nota de prensa, el Consistorio ha señalado este martes que el objetivo de esta campaña es "concienciar a la población de la importancia de seguir las normas sanitarias" para frenar la pandemia de la COVID-19.

El Consistorio repartirá un total de 1.300 camisetas a 12 de los clubes deportivos del municipio, los que practican deportes colectivos de equipo, con el lema 'Tu ets part de la vacuna. Si no l'atures tu no l'aturarà ningú', una campaña que se puso en marcha en septiembre y que ahora se dirige también a los clubes deportivos.

Los deportistas de estos 12 clubes llevarán la camiseta antes de los partidos y los entrenamientos para concienciar a los ciudadanos, y especialmente los jóvenes, de la necesidad de cumplir las normas sanitarias como mantener la distancia social, llevar la mascarilla o cumplir el toque de queda para reducir los contagios.

El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, ha explicado que el Ayuntamiento pide a los jóvenes que "se conciencien de la necesidad de cumplir las normas sanitarias y que lo transmitan a sus familias". "Por eso hacemos esta campaña con 12 clubes deportivos y repartiremos 1.300 camisetas a nuestros deportistas para llevar el mensaje de concienciación ante la pandemia que quiere trasladar este ayuntamiento a todos los 'marratxiners'", ha dicho.

Por su parte, el concejal de Deportes, Daniel Mas, ha apuntado que los clubes deportivos de Marratxí son "una parte fundamental del tejido social y asociativo del municipio, y su implicación es fundamental para concienciar a la ciudadanía de los efectos de la COVID-19 y de cómo combatirla".

La presidenta del Club Voleibol Pòrtol, Carmen Gayà, ha valorado la campaña y ha señalado que "es una camiseta de entrenamiento que utilizaremos para calentar antes de los partidos para concienciar a la gente de la situación que estamos viviendo ya que como deportistas debemos contribuir a que la situación mejore".