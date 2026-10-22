El Ayuntamiento de Palma instalará 12 semáforos sonoros para mejorar la movilidad de peatones con discapacidad visual

Uno cruce con uno de los semáforos sonoros de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde a la colocación de 12 nuevos semáforos sonoros en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y facilitar los desplazamientos peatonales de las personas con discapacidad visual.

En concreto, se instalarán dos semáforos sonoros en la avenida Alexandre Rosselló --en el cruce con la calle Llorenç Vicens--, en el paso de peatones de la calle Pere Llobera --en la intersección con la calle Gabriel Llabrés-- y en el cruce de la calle Torcuato Luca de Tena con la calle Bisbe Cabanelles, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Asimismo, se incorporarán otras dos elementos sonoros en los pasos de peatones de la calle Aragó, en el cruce con la calle de l'Alber.

Estos nuevos dispositivos se sumarán a los 876 semáforos sonoros que ya están instalados en la red viaria municipal, con lo que la ciudad contará con un total de 888 dispositivos.

La actuación se enmarca en el compromiso del Consistorio con la "mejora de la accesibilidad universal" y da respuesta a las peticiones trasladadas por la ONCE para "reforzar la seguridad y la autonomía de las personas con discapacidad visual en los cruces semafóricos de la ciudad".

"La instalación de estos dispositivos permitirá identificar mediante señales acústicas el momento adecuado para cruzar la calzada, al favorecer desplazamientos más seguros y autónomos y avanzar hacia una ciudad más accesible e inclusiva", han subrayado.