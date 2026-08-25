Balance de Bicipalma: el servicio bate récords de usuarios y alquileres

Archivo - El servicio de Bicipalma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bicipalma ha experimentado en 2025 el mejor ejercicio de su historia al sumar más de 10.000 usuarios nuevos (42.500 en total) y casi 300.000 alquileres más (1,4 millones en total) que en el año anterior, lo que supone una media de cerca de 4.000 usos al día, aunque la previsión de Cort es que en 2026 se superen todas las cifras.

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, ha explicado en rueda de prensa que el aumento de usuarios en 2025 se debe, entre otros motivos, a la apertura del servicio a personas de fuera de Palma.

Del total de usuarios, el 80,8 por ciento son residentes en Mallorca; el 1,6 por ciento son extranjeros (821 usuarios) y el resto son españoles no baleares (5.072 usuarios).

Otro de los factores que ha señalado Deudero para el crecimiento del servicio es el rebalanceo, que es un servicio que remolca las bicicletas y las recoloca en la red. Hasta 2025 se hacía un rebalanceo por la mañana y otro por la tarde. No obstante, desde el 1 de enero de este año también se hace un rebalanceo nocturno para "conseguir que haya más bicicletas disponibles desde primera hora del día".

La llegada de Bicipalma a la Universitat de les Illes Balears (UIB) en mayo de 2025 también ha sido "importante" porque se han hecho más de 1.200 usos diarios entre octubre y mayo del presente año. En total, la UIB acoge seis estaciones y el 54 por ciento de los alquileres corresponden a traslados a otros lugares del campus. El resto de usos han sido entre Palma y la UIB.

Deudero ha explicado que los datos de 2026 no se pueden tener aún en cuenta porque están "incompletos", pero ha previsto que este año se superarán los números de 2025 precisamente por el rebalanceo, por el aumento de personal y por el incremento de estaciones y bicicletas disponibles.