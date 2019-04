Balboa espera ya los primeros datos del escrutinio en Can Alcover, donde Veus Progressistes seguirá el recuento

Publicado 28/04/2019 20:10:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición Veus Progressistes al Congreso de los Diputados, Guillem Balboa, ha llegado sobre las 19.00 horas al centro cultural de Can Alcover de Palma donde la cúpula de la coalición integrada por MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa y Esquerra Republicana de Mallorca seguirá el recuento electoral.

Por su parte, la candidata de la coalición al Senado, Rosa Cursach, ha sido la primera en llegar a Can Alcover a las 18.30 horas mientras que el resto de candidatos lo han hecho entorno a las 19.30 horas, como el número 4 de la coalición, Mateu Xurí.

También están presentes el candidato de MÉS per Mallorca al Govern, Miquel Ensenyat, así como la candidata al Consell, Bel Busquets, y miembros del 'núcleo duro' del partido como Fina Santiago o Miquel Gallardo.

Fuentes del partido han informado de que a partir de las 20.00 horas se espera que se acerquen a Can Alcover militantes y simpatizantes de la coalición.