Baleares acogerá su primer museo del patrimonio virtual, que prevé estar disponible en dos años

Publicado 11/09/2018 12:34:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participación y Deportes ha destacado que el Plan Estratégico de Patrimonio promueve el primer museo del patrimonio virtual, que se prevé que esté en marcha antes de dos años y que se pueda consultar en línea.

Según ha informado este martes la Conselleria, el Plan Estratégico de Patrimonio tiene el objetivo de "planificar la gestión del patrimonio cultural de las Islas" para que sea un "eje clave en el desarrollo social, económico y cultural de la sociedad, con actuaciones equilibradas en materia de investigación, conservación y difusión".

Este plan también quiere "esclarecer y clarificar las competencias de cada administración en materia de patrimonio". Así, desarrolla las actuaciones del Govern referentes a cada tipología de bienes patrimoniales.

En relación al museo, la Conselleria ha explicado que "son muchas las piezas que están fuera de las Islas y que han sido adquiridas o han ingresado legalmente en fondos de museos, y por lo tanto, son de difícil retorno". No obstante, "esto no significa que no se puedan recuperar para la lectura historiográfica de la historia de Baleares".

Por esta razón el documento propone la creación de un museo en línea, que tendrá que contar con la colaboración y aprobación de los museos que tienen piezas de las Islas.

Así, el Govern pretende que el museo tenga una "estructura colaborativa" en la que "investigadores de todo el mundo puedan hacer aportaciones", en el que cada pieza "redescubierta" contará con una difusión personalizada.

El museo que tiene por objetivo incluir la iniciativa en una página web e ir incorporando las bases de datos de las colecciones existentes en los museos de Baleares, una vez hayan sido incluidas en una base común "para obtener una lectura conjunta".