Baleares activa este jueves el nivel máximo naranja por fuerte viento y oleaje

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares tendrá activado a lo largo del día varios avisos amarillos y naranjas por rachas de viento muy fuertes y por el oleaje del mar, con olas de entre tres y cinco metros, que en algunos puntos podrían llegar a los ocho metros.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a Europa Press, este jueves arrancará con alertas de nivel amarillo por viento y oleaje, afectando principalmente a las costas orientadas al oeste y suroeste, que pasarán a nivel naranja a lo largo del día y, al final, volverán a nivel amarillo.

En detalle, el viento fuerte, de componente oeste, provocará rachas de entre 80 y 90 kilómetros por hora, alcanzando los 110 kilómetros por hora en cumbres y cabos.

Para el viernes se prevén igualmente rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora y al final del día se notará una mejoría, aunque el sábado volverán las mismas rachas de viento, que permanecerán hasta el domingo por la mañana.

Las primeras rachas de viento vienen provocadas por la borrasca 'Ciarán', mientras que las otras se deben a otra borrasca a la que todavía no se le ha puesto nombre, según Aemet.

Dichas borrascas llevan asociados frentes fríos y pueden dar lugar a chubascos localmente fuertes este jueves por la noche, acompañados de granizo pequeño. El viernes también se dará un nuevo frente con chubascos dispersos y alguna tormenta aislada.

En cuanto a las temperaturas, este jueves oscilarán entre los 22ºC y los 25ºC y el viernes estarán entre los 17ºC y 19ºC, por debajo de lo normal para esta época del año, cuando se suelen dar 20ºC.

El sábado las temperaturas volverán a subir ligeramente, hasta los 20ºC, pero ya se notará el cambio de tiempo y a partir de la semana que viene se dará más un tiempo de otoño con matices invernales, temperaturas más bajas y chubascos aislados.

RECOMENDACIONES

Emergencias 112 Baleares ha activado, de su lado, el Índice de Gravedad 1 de plan Meteobal por fuertes vientos y fenómenos costeros en las cuatro islas.

En un mensaje en la red social X, el servicio ha publicado, además, una serie de recomendaciones ante el temporal marítimo previsto.

Entre ellas, se aconseja evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y las torres de alta tensión; en caso de estar en casa, cerrar puertas y ventanas y retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; no transitar por parques o avenidas arboladas por el riesgo de caída y rotura de ramas; no acceder a los puntos del litoral afectados por el fuerte oleaje ni a los lugares donde las olas rompan con fuerza; no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, ya que la fuerza del agua puede arrastrar, y en caso de que alguien caiga al agua, llamar inmediatamente al 112 y no perder de vista el punto exacto donde ha caído para indicarlo a los servicios de salvamento.