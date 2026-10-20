Baleares ampliará la protección d'es Freu y adquirirá parcelas privadas en es Trenc

Archivo - Reserva Marina des Freus entre Ibiza y Formentera. - CAIB - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares ampliará los límites del ámbito marino del paraje natural de la Serra de Tramuntana y la reserva d'es Freu de Formentera y adquirirá, por primera vez, parcelas privadas en es Trenc.

Lo ha anunciado este martes la presidenta del Govern, Marga Prohens, en su discurso en el Debate de Política General, el último de la legislatura, y al que seguirán este miércoles las réplicas de los grupos parlamentarios.

"Los valores ecológicos y ambientales no acaban en la costa y permitirá una gestión integrada del mar y el litoral de un paraje único", ha afirmado en relación a la Serra de Tramuntana.

Según ha avanzado, la ampliación de la Reserva Marina des Freus d'Eivissa y Formentera supondrá la incorporación de más de 2.000 hectáreas nuevas de superficie marina protegida.

La presidenta ha anunciado igualmente la adquisición, por primera vez, de parcelas privadas en es Trenc para incorporar al patrimonio público, y en el Parque Natural de Mondragó.