Baleares es la comunidad autónoma que recibe mayor ayuda media por programa deportivo de España

Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares - CAIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares es la comunidad autónoma que recibirá mayor ayuda media por programa deportivo por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), con un total de 425.300 euros.

Este importe se destinará a las dos instalaciones clasificadas de las Islas, por un lado, el Centro de Tecnificación Deportiva 'Illes Balears', en Palma, y, por otro, el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva (CETD) de Tiro con Arco, en Eivissa.

Según ha señalado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa, la calidad técnica y los servicios de apoyo al rendimiento deportivo de Baleares han sido reconocidos en la propuesta definitiva de resolución de la convocatoria Team España Centros 2026 del Consejo Superior de Deportes.

Con una asignación de 385.100 euros repartidos entre ocho disciplinas, el Cteib de Palma se consolida como el centro de España que obtiene la mayor ayuda media por programa entre las instalaciones estatales con tres o más disciplinas, alcanzando los 48.143 euros por programa.

Este resultado, ha destacado la Conselleria, coloca a Baleares como la segunda comunidad autónoma en volumen total de subvenciones recibidas en esta convocatoria.

En cuanto a los programas del Cteib financiados, se ha propuesto una ayuda de 53.800 euros para el de atletismo; 53.500 euros para piragüismo; 49.600 euros, bádminton; 48.500 euros, luchas olímpicas; 47.700 euros, piragüismo sprint; 46.900 euros, gimnasia artística femenina; 43.300 euros, gimnasia artística masculina; y 41.500 euros para baloncesto.

Entre los proyectos evaluados, el programa de tecnificación de atletismo del Cteib ha obtenido la máxima puntuación de España en servicios de apoyo al rendimiento y salud, situándose con 64,9 puntos como el mejor valorado de todo el país en su modalidad deportiva y el tercero entre los 60 programas de tecnificación estatal.

De esos 385.100 euros, 152.000 euros se destinan para la renovación y modernización de equipamiento deportivo en el Cteib, importe que representa el 16,2 por ciento del total estatal de la convocatoria en este apartado y que permitirá actualizar el material de sus ocho disciplinas.