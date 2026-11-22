Baleares convoca 700.000 euros en ayudas para el transporte de agua potable mediante camiones cisterna - CAIB

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha lanzado una convocatoria de subvenciones con una dotación máxima de 700.000 euros destinadas a compensar parte de los gastos de los municipios derivados del transporte de agua potable mediante camiones cisterna.

La resolución por la cual se convocan estas ayudas fue publicada este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones los municipios y las agrupaciones de municipios con competencias en materia de abastecimiento de agua que no dispongan de una conexión operativa a la red en alta.

En cuanto a la situación de sequía, se incluyen los municipios con captaciones situadas en unidades de demanda en situación de alerta, así como aquellos de menos de 5.000 habitantes que se encuentren en unidades de demanda en situación de prealerta.

Las subvenciones cubrirán los gastos directamente relacionados con el transporte de agua mediante camiones cisterna correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. Para justificarlos, los municipios deberán aportar las facturas de los servicios contratados y los correspondientes justificantes de pago.

Además, los municipios beneficiarios deberán cumplir las condiciones establecidas en materia de planificación y gestión sostenible del agua, de acuerdo con los requisitos previstos en la convocatoria.

Las solicitudes deberán presentarse por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la CAIB mediante el procedimiento correspondiente o a través del Portal del Agua. El plazo será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el BOIB.