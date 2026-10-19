Baleares registra 579 demandas de disolución matrimonial en el segundo trimestre, un 10% menos que en 2025

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MADRID/PALMA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Baleares han registrado 579 demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades y separaciones en el segundo trimestre de este año, lo que supone un 10% menos en comparación con el mismo periodo de 2025.

Según los datos publicados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, los divorcios no consensuados han bajado un 21,7%, mientras que las separaciones no consensuadas han subido un 50%.

Los divorcios consensuados han decrecido un 5,1% y las separaciones consensuadas han disminuido un 25%. De este modo, las demandas de divorcio no consensuado han sido 137; las separaciones no consensuadas, tres; los divorcios consensuados 432; y las separaciones consensuadas, seis.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2026, las demandas en Baleares por cada 100.000 habitantes ha sido de 46,3, por encima de la media nacional, que se ha situado en 43,6 demandas por cada 100.000 habitantes.

De este modo, el archipiélago balear se ha situado como la cuarta comunidad autónoma con la mayor tasa de demandas de disolución matrimonial de España durante el segundo trimestre, solo por detrás de Canarias (57,6), Cantabria (51,4), Comunidad Valenciana (50,8) y La Rioja (47,7).

Asimismo, se han presentado en la región en este periodo 128 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 3,2% más que en el segundo trimestre de 2025. Las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 159, han acumulado una variación interanual a la baja del 18,9%.

Las modificaciones de la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales menores o con discapacidad con medidas de apoyo de progenitores consensuadas, 213, han aumentado un 9,8%, mientras que las no consensuadas, 123, han bajado un 12,8%.