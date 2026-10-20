Baleares tendrá un centro para madres gestantes o con hijos menores que necesiten un alojamiento temporal

Archivo - Mujer embarazada en el hospital. - SERRNOVIK/ ISTOCK - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear licitará antes de que acabe el año un centro para mujeres gestantes o madres con hijos mejores que, por motivos socioeconómicos o por falta de red familiar y social necesiten un alojamiento temporal.

Lo ha anunciado este martes la presidenta del Govern, Marga Prohens, en su discurso en el Debate de Política General en el Parlament, en el apartado dedicado a las políticas sociosanitarias.

En esta materia, la líder del Ejecutivo también ha anunciado el aumento de tres a cuatro ciclos las oportunidades en el servicio de reproducción asistida. "Una medida de apoyo y seguridad para las familias y mujeres que buscan libremente ser madres", ha argumentado.

Prohens ha destacado, por otra parte, la apertura prevista para el primer semestre del año que viene del nuevo Son Dureta. "No lo hemos presentado seis veces, pero seremos los que lo hemos hecho realidad", ha añadido.

La presidenta ha reivindicado los incrementos presupuestarios en materia de salud que han permitido captar profesionales, mejorar sus condiciones y poner en marcha nuevas prestaciones.