Baleares es la tercera CCAA con mayor proporción de municipios con renta alta de España

Archivo - Vistas desde la Catedral de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares es la tercera comunidad con mayor proporción de municipios con renta neta anual alta por habitante de España, un 46,3%, solo por detrás de País Vasco (89,7%) y Navarra (71,3%), y es la primera con más proporción de renta media alta (46,3%).

Así se desprende del 'Atlas de Distribución de Renta de los Hogares' del año 2024 publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con 2023, la proporción de municipios con renta neta anual alta en las Islas ha bajado tres puntos porcentuales, aunque ha mantenido su posición, mientras que la renta media alta ha subido otros tres puntos.

La distribución de municipios por comunidad autónoma y rango de renta neta anual media por habitante revela que en Baleares ningún municipio tiene renta baja, mientras que cinco tienen renta media baja. Por otro lado, 31 municipios tienen renta media alta y otros 31, alta.

En Baleares, la renta neta anual media por habitante en 2024 fue de 17.158 euros, lo que representa un aumento del 6,4% en comparación con el año anterior, cuando la renta media se situó en 16.118.