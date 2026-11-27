La Banda Municipal de Música de Palma realiza sesiones con escolares para concienciar sobre el acoso. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Palma, en el marco de las actividades por su 60 aniversario, está desarrollando sesiones musicales didácticas dirigidas a los alumnos de quinto de Primaria a cuarto curso de ESO, que giran en torno al fenómeno del acoso escolar o bullying.

Hasta el momento, la banda municipal, dirigida por José Enrique Martínez Esteve, ha llevado a cabo un primer ciclo de sesiones de concienciación ante el bullying, que han tenido lugar los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre y que han culminado con un concierto, abierto a todos los públicos, en el Teatre Municipal Xesc Forteza, el mismo día 13, según ha informado en un comunicado el Consistorio.

La actuación reunió una extraordinaria afluencia de público, como pone de manifiesto el hecho de que las localidades, todas ellas gratuitas y disponibles mediante reserva previa, quedaron agotadas.

El siguiente concierto abierto está programado para el día 20 de febrero, también en el Xesc Forteza, y de nuevo las expectativas de asistencia vuelven a ser muy positivas, toda vez que ya se ha efectuado la reserva de 1.800 de las 2.500 plazas habilitadas.

Estas sesiones didácticas, organizadas a instancias del área municipal de Cultura y la Banda Municipal de Música de Palma, están orientadas a promover la sensibilización de la población sobre problemas o situaciones de amplia repercusión social. En esta ocasión, se realizan bajo el título genérico de 'Escolta'm: la música com a veu contra el bullying'.

De esta forma, la banda invita a los jóvenes participantes, de entre 10 y 15 años de edad, a descubrir la música como herramienta de expresión, superación y transformación individual, mediante la interpretación de canciones pertenecientes a artistas que han sufrido acoso escolar a nivel personal.

Así, la formación comparte con el público temas de Justin Bieber, Alaska, Queen, Mecano o Coldplay, con la colaboración de los componentes de Nou Vents Teatre, toda vez que se trata de sesiones de música teatralizada con el fin de que los contenidos y mensajes que se pretenden transmitir sean aún más perceptibles por parte de los espectadores.

Para llevar a cabo estas sesiones didácticas, el área de Cultura se puso previamente en contacto con la Conselleria de Educación y Universidades con la intención de posibilitar la máxima participación e implicación de las escuelas e institutos radicados en la ciudad de Palma.

De hecho, el proceso ha consistido también en solicitar a los estudiantes la cumplimentación de fichas didácticas e informativas, antes y después de su asistencia al concierto, destinadas a reforzar sus conocimientos sobre los autores y artistas seleccionados.