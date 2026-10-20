La banda municipal de Palma ofrecerá 12 grandes conciertos para conmemorar el 60 aniversario de su creación

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, en rueda de prensa con algunos miembros de la banda de música municipal de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda municipal de música de Palma ha presentado este martes la nueva temporada, que incluye 12 grandes conciertos bajo el título genérico 'Ressonàncies. Memòria, present i futur', para conmemorar el 60 aniversario de la creación de la formación musical.

El Ayuntamiento de Palma ha señalado este martes en un comunicado que la docena de conciertos tendrán lugar entre el 23 de octubre y el 7 de mayo en el Conservatorio Superior de Música de Baleares.

En estas citas se mezclarán las voces de los músicos y solistas de la banda, la memoria de los antiguos componentes, las actuaciones de instrumentistas internacionales de prestigio y las creaciones de los nuevos talentos.

El primer concierto será este viernes, a las 19.30 horas, con la dirección de José Enrique Martínez Esteve y se desarrollará en dos partes.

En la primera mitad, el público escuchará el preludio de 'La Revoltosa', de Ruperto Chapí; 'Fat', una pieza escrita en 2018 por Gabriel Oliver, y 'Miscelánea', de Antonio Sánchez Pedro. En la segunda parte sonará 'Symphony III for David', registrada en 2007 por la compositora estadounidense Kimberly Archer.

SIGUIENTES ESPECTÁCULOS

Las siguientes espectáculos tendrán lugar los días 30 de octubre, 20 de noviembre, 4 de diciembre, 22 y 29 de enero, 12 y 28 de febrero, 12 de marzo, 9 y 23 de abril, y 7 de mayo.

Al margen de esta docena de conciertos previstos en el Conservatorio, la banda municipal realizará otras acciones a lo largo de la temporada, como conciertos didácticos vinculados a campañas específicas de sensibilización sobre temas de repercusión social.

Al mismo tiempo, continuarán los conciertos de la formación musical en las calles y se prevé su presencia en eventos y jornadas señaladas como Palma Dansa o el Día de las Familias.

SEIS DÉCADAS DE HISTORIA

Por otro lado, la banda municipal cumple los 60 años desde su fundación el próximo 22 de diciembre, una conmemoración que para el regidor de Cultura, Javier Bonet, se tiene que "celebrar como se merece, con una programación de altísima calidad y con conciertos que estarán a la altura de un aniversario emblemático".

Bonet ha reconocido el compromiso y la implicación de todos los componentes de la banda municipal y ha recordado a anteriores directores e integrantes de la banda que en algún momento "han dejado su huella para hacer más grande y más representativo el proyecto de la formación".