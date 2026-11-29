La candidata de Menorca al Senat, Joana Barceló, vota en las elecciones generales del 29N - MENORCA AL SENAT

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Menorca al Senat, Joana Barceló, ha invitado a toda la ciudadanía a votar en las elecciones generales de este domingo, subrayando la importancia de que "se visualice la opinión del máximo de personas posibles".

Así lo ha reivindicado la menorquina en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho a voto esta mañana en la Casa de Cultura de Ciutadella.

Barceló ha destacado que los comicios son "la fiesta de la democracia". "Estas elecciones son trascendentales, siempre lo son, porque se decide el futuro que queremos", ha añadido.