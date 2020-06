Bauzá asiste "estupefacto" a la petición de "empatía" a la UE con Valtònyc de Puigdemont, Riba, Comín y Ponsatí

PALMA DE MALLORCA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) por Baleares, José Ramón Bauzá, ha afirmado, en una carta dirigida a los demás parlamentarios de la Eurocámara, asistir "estupefacto" a la petición de la "empatía" con Valtònyc en una misiva de los también eurodiputados Puigdemont, Riba, Comín y Ponsatí acerca de la vista para la extradición del cantante.

Según ha expuesto Bauzá este martes en su escrito, "más allá de los aspectos jurídicos por los que fuera rechazada la puesta a disposición de Valtònyc a la justicia española, en un contexto en el que el prófugo había sido sentenciado en firme a una condena de tres años y medio de prisión, llama poderosamente la atención que se argumente en favor de la libertad de expresión del condenado sin que se explique bajo qué pretexto se le impuso la pena en el Tribunal Supremo español".

En este sentido, ha explicado el eurodiputado, "el cantante no es un artista crítico con el Gobierno o con el modelo de Estado. Las críticas al sistema, independientemente de cuánto las compartamos, son perfectamente legítimas en cualquier democracia, y la española es una de las más avanzadas del mundo según rankings internacionales".

"Las letras de las canciones del prófugo al que nos referimos no son una denuncia de injusticias sociales o una proclama a favor de una sociedad más justa o libre, son amenazas de muerte directas frente a cualquiera que discrepe de sus postulados ideológicos", ha añadido.

Asimismo, el eurodiputado de la formación naranja por Baleares ha querido compartir con los parlamentarios de la Eurocámara una de las letras de Valtònyc dirigidas a su persona, en la que decía "Bauzá debería morir en una cámara de gas, pero va? Eso es poco, su casa, su farmacia, le prenderemos fuego".

"Esta amenaza de muerte directa, junto a decenas más hacia otros miembros de la sociedad civil, es uno de los muchos motivos que argumenta la justicia española para haber condenado a prisión al prófugo que ahora se encuentra fugado en Bélgica a la espera de ser entregado a las autoridades españolas para cumplir la condena que le corresponde", ha hecho hincapié.

Por este motivo, ha señalado Bauzá, "como ciudadano que ha sufrido el acoso de Valtònyc, que alentaba a la sociedad civil a matarme y a incendiar mi casa y mi farmacia, no puedo comprender que haya ningún miembro de este Parlamento que pueda sentir algún tipo de empatía por un delincuente convicto cuya actividad delictiva era alentar la muerte no ya de compañeros vuestros como yo, que también, sino de cualquier demócrata cuya ideología difiriera de la del condenado".

Con todo, ha indicado, "dado que tres de los cuatro firmantes de la carta también son prófugos de la justicia no puedo sorprenderme de su misiva". No obstante, ha concluido, "sí rogaría que, habida cuenta de su historial, antes de creer ninguna proclama de este grupo de diputados por favor me consultéis a mí o a cualquier miembro de Ciudadanos, que estaremos encantados de solventar vuestras dudas".