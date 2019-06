Busquets asegura que no debe interpretarse "como un castigo" que prescindan de Santiago, Vidal y Ensenyat

Publicado 27/06/2019 14:30:21 CET

La coordinadora de MÉS per Mallorca, Bel Busquets

La coordinadora de MÉS per Mallorca, Bel Busquets

"Es la Ejecutiva la que ha decidido que no continúen, hayan negociado o no"

La coportavoz de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, ha asegurado este jueves que la decisión de que Fina Santiago, Vicenç Vidal y Miquel Ensenyat no vayan a continuar en cargos ejecutivos no debe interpretarse "de ninguna manera como un castigo".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlament, Busquets ha señalado que Vidal ha sido un "magnífico conseller de Medio Ambiente", Santiago una "magnífica" consellera de Servicios Sociales y Miquel Ensenyat ha cumplido "con su papel como presidente del Consell de Mallorca" y que, en este sentido, "no hay cuestionamiento de su gestión".

"De hecho, ocupan el lugar por el que se presentaron a las elecciones: Ensenyat es portavoz en el Parlament, Santiago, portavoz adjunta y Vidal es conseller en el Consell de Mallorca", ha dicho.

Según ha explicado, desde la Ejecutiva de MÉS per Mallorca, que es quien propone los nombres para los cargos ejecutivos, se ha hecho "una reflexión al recibir la inquietud entre las bases" y se ha tomado la propuesta de los dos portavoces --ella y Guillem Balboa-- de que "no habrá continuidad".

Además, ha dicho que "no hay ningún tipo de relación entre quien ha negociado y quien ocupara un lugar". "Es la Ejecutiva que ha decidido que no continúen, hayan negociado o no", ha remarcado.

Preguntada por si MÉS cuenta con personas preparadas para gestionar áreas como Servicios Sociales y Medio Ambiente, Busquets ha dicho que sí.