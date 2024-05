Belarra condena el ataque de Israel contra Rafá y pide a Sánchez que rompa relaciones diplomáticas con Israel

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 19 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha condenado el ataque de este lunes por la noche del Ejército de Israel contra la ciudad de Rafá y ha reiterado al Gobierno que rompa relaciones diplomáticas con Israel.

Así se ha expresado Belarra este martes en declaraciones a los medios de comunicación tras una visita a Palma, en las que ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "haga alguna acción concreta para pararle los pies a Netanyahu" y que rompa relaciones diplomáticas, como ha hecho el gobierno de Colombia.

En esta línea, ha apuntado que "no hacer nada ante el genocidio que está ocurriendo en Gaza no es una opción". "Escribe el nombre de nuestro país en las páginas más crueles de la historia", ha criticado, añadiendo que España no puede "seguir siendo cómplice".